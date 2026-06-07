Za ścianą mieszkania Kaczyńskiego wyrosła willa w pięknym stylu!

Jarosław Kaczyński całe życie jest związany z warszawskim Żoliborzem, a jego dom jest słynny na całą Polskę. Wystarczy wspomnieć, że to przed budynkiem pojawiali się strajkujący w ramach tzw. czarnych protestów w 2022 roku. Często o domu, w którym od lat mieszka prezes PiS, można przeczytać, że to "żoliborska willa". Jednak patrząc na jego zdjęcia trzeba przyznać, iż to nieco przesadne sformułowanie, jeśli chodzi o część zajętą przez polityka. Ponieważ budynek to bliźniak, który właśnie w części przechodzi wielkie zmiany.

Niedawno część bliźniaka kupili nowi właściciele, którzy zamieszkają za ścianą Kaczyńskiego. Sąsiedzi zdecydowali się od razu, jeszcze przed wyprowadzką, na gruntowny remont swojej części: wyburzali ściany, dobudowywali nowe, słowem zmienili ten dom kostkę z PRL! Patrząc na to, co dzieje się za płotem u prezesa, widać, że dom nabiera zupełnie innego wyrazu. Sąsiedzi zdecydowali się m.in. na wymianę okien: zrezygnowali z małych otworów i wstawili duże okna, a w części nawet połączyli je z wyjściem na taras, zabudowali też wejście do domu, które zyskało nowy, ciekawy kolor.

ZDJĘCIA DOMU PO REMONCIE NIŻEJ, DALSZY TEKST POD GALERIĄ ZDJĘĆ

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Warto przypomnieć, że domy kostki charakteryzowały się kilkoma cechami i elementami: prostą, zwartą bryłą, zazwyczaj budową dwukondygnacyjną (parter i piętro), co pozwalało na efektywne wykorzystanie powierzchni bez skosów; płaskim dachem; elewacją z tynku typu "baranek"; wysoką piwnicą i z garażem, do którego prowadzi stromy zjazd. Domów podobnych do tego, w którym mieszka Kaczyński jest w okolicy wiele. Wszystkie zostały wybudowane w podobnym czasie, czyli w latach 60. Dom kostka z PRL w środku ma także przejrzysty układ, często trzy pokoje na kondygnację. Czasem domy miały też niewielkie balkony, tak jest też w przypadku "willi żoliborskiej". Czy teraz Kaczyński pozazdrości sąsiadom i sam zdecyduje się na zmiany? Kto wie...

Dodajmy, że zgodnie z najnowszym oświadczeniem majątkowym Kaczyński podał, że jest właścicielem jednej trzeciej domu o powierzchni 150 m kw. Cała nieruchomość została wyceniona w deklaracji na 2,2 mln zł.

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