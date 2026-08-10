Samochód potrącił niedźwiedzia. Tragiczny wypadek na drodze do Zakopanego

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-08-10 11:43

Na trasie z Morskiego Oka do Zakopanego doszło do śmiertelnego potrącenia. Pod koła samochodu wpadł młody niedźwiedź. Zwierzę zginęło na miejscu, a sprawą zajął się Tatrzański Park Narodowy oraz lokalna policja.

Młody niedźwiedź brunatny na łące. O tragicznym wypadku na drodze do Zakopanego przeczytasz na SE.
Autor: Pixabay.com

Jak informuje Wirtualna Polska, zaledwie w kilka minut po tragicznym zdarzeniu na miejscu pojawili się pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ostatecznie to właśnie służby parku zabezpieczyły i zabrały truchło zwierzęcia. Jak ustaliła Wirtualna Polska, do potrącenia doszło tuż przed zjazdem na Murzasichle, gdy kierowca vana jechał od strony Morskiego Oka do Zakopanego.

Przedstawiciele TPN potwierdzili, że w kolizji zginął młody niedźwiedź. Wiek drapieżnika zostanie oszacowany dopiero po jego zważeniu. Do zdarzenia wezwano także funkcjonariuszy policji, którzy zabezpieczyli m.in. ślady krwi na asfalcie.

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