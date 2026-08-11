Tu kobiety żyją najdłużej w Polsce. Ich sekret to wcale nie skomplikowana dieta

Seniorki z Leska udowadniają, że wiek to tylko liczba

Bieszczadzkie Lesko przyciąga wzrok nie tylko miłośników górskich wycieczek. Prawdziwym fenomenem tego miasteczka są jego starsze mieszkanki, które pomimo sędziwego wieku wciąż tryskają energią i optymizmem. W reportażu przygotowanym przez ekipę „Dzień Dobry TVN” zaprezentowano sylwetki kobiet, które podzieliły się swoimi przemyśleniami na temat zachowania witalności przez długie lata. Zobaczyć tam można panie mające na karku osiemdziesiąt, a nawet dziewięćdziesiąt lat, których aktywny tryb życia dowodzi, że starość wcale nie musi równać się siedzeniu w fotelu.

Aktywność fizyczna mieszkanek Bieszczad to klucz do sukcesu

Motywem przewodnim w historiach opowiadanych przez bieszczadzkie seniorki jest ciągły ruch. Zaznaczają przy tym, że absolutnie nie mają tu na myśli trudnych ćwiczeń na siłowni czy uprawiania profesjonalnego sportu. Dla kobiet z Leska najlepszą gimnastyką są po prostu codzienne obowiązki, które wykonują z niesłabnącym zaangażowaniem.

Regularne dbanie o przydomowy ogródek, częste przechadzki po okolicy czy też zwykłe sprzątanie domu pozwalają im utrzymać ciało w doskonałej kondycji. Seniorki zgodnie radzą, by stale być czymś zajętym i nie pozwalać sobie na bezruch. Nie bez znaczenia jest tu również samo otoczenie Bieszczad, gdzie bliskość przyrody, nieskazitelne powietrze i brak wielkomiejskiego pośpiechu sprzyjają zachowaniu zdrowia.

Relacje międzyludzkie równie ważne jak ruch

Mieszkanki Leska podkreślają, że o dobrej kondycji decyduje nie tylko ciało, ale i psychika, a tu niebagatelną rolę odgrywają inni ludzie. Spędzanie czasu ze znajomymi, ożywione dyskusje i poczucie więzi z najbliższymi skutecznie mobilizują do działania i poprawiają humor. Unikanie samotności i pielęgnowanie więzi społecznych to jeden z fundamentów zdrowego i radosnego starzenia się, co często powtarza się w relacjach starszych osób.

Przykład seniorek z podkarpackiego miasteczka uświadamia, że sekret długiego życia nie ukrywa się w magicznych eliksirach. To zbiór nieskomplikowanych reguł: regularna, łagodna aktywność, spędzanie czasu na łonie natury oraz bliskość z drugim człowiekiem dają im siłę do cieszenia się każdym dniem.