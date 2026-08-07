Pijana kobieta z 5 promilami alkoholu na kąpielisku! W takim stanie weszła do wody

To był upalny dzień, środa 5 sierpnia tuż po godz. 14.00. Policjanci z Posterunku Policji w Cieszanowie otrzymali zgłoszenie dotyczące kobiety, która tonęła i została wyciągnięta z wody przez ratownika. Była pijana, nie chciała wykonywać poleceń ratownika, a tym samym stanowiła zagrożenie dla siebie oraz innych osób korzystających z kąpieliska.

Okazało się, że 36-letnia mieszkanka gminy Cieszanów była totalnie pijana, miała ponad 5 promili alkoholu.

Na miejscu policjanci zastali 36-letnią mieszkankę gminy Cieszanów, która znajdowała się pod wyraźnym wpływem alkoholu. Kobieta miała problem z logiczną wypowiedzią, była pobudzona. Obecny na miejscu Zespół Ratownictwa Medycznego podjął decyzję o hospitalizacji kobiety. Badanie alkomatem wykazało u niej ponad 5 promili alkoholu – przekazuje podkarpacka policja w komunikacie.

Jakie konsekwencje czekają na 36-latkę? Za niestosowanie się do obowiązującego regulaminu kąpieliska oraz zakłócanie porządku publicznego będąc pod wyraźnym działaniem alkoholu kobiecie grozi wysoka grzywna. Teraz odpowie za swoje zachowanie przed sądem.

Bezpieczeństwo na kąpielisku. Policja Przypomina

Policjanci przypominają tym, jak ważne jest stosowanie się do poleceń ratowników na kąpielisku.

Pamiętajmy, że na strzeżonych kąpieliskach za bezpieczeństwo odpowiadają ratownicy wodni. Wypoczywający mają obowiązek zapoznać się z regulaminem oraz go przestrzegać: kąpmy się wyłącznie w miejscach strzeżonych przez ratowników,

nigdy nie wchodźmy do wody po spożyciu alkoholu, nawet niewielka ilość obniża refleks i zdolność oceny sytuacji,

dzieci powinny być cały czas pod opieką dorosłych, również w miejscach płytkich i pozornie bezpiecznych,

korzystając z łodzi, kajaków czy rowerów wodnych, zakładajmy kamizelki asekuracyjne,

zwracajmy uwagę na znaki ostrzegawcze, flagi i komunikaty ratowników.