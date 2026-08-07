Nawałnice przechodzą przez Podkarpacie. Zalane posesje, budynki, połamane drzewa

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-08-07 13:47

Podkarpacie znalazło się w obliczu prawdziwego pogodowego armagedonu. Region opanowały ulewne deszcze i gwałtowne burze, które sparaliżowały codzienne życie mieszkańców. Do tej pory odnotowano blisko 70 interwencji  strażaków, którzy bezustannie walczą ze skutkami nawałnic. Zalane piwnice, podtopione posesje i powalone drzewa to tylko niektóre z dramatów.

Strażacy przy wozie bojowym podczas akcji. O skutkach gwałtownych nawałnic na Podkarpaciu przeczytasz na SE.
Autor: Fotodax/ Shutterstock

W piątek, 7 sierpnia 2026 przez Podkarpacie przechodzą ulewne deszcze i burze. Podkarpaccy strażacy podali szczegóły na godz. 13.00. Interweniowali blisko 70 razy.

Nasze działania polegają głównie na wypompowaniu wody z zalanych piwnic, posesji, z domów mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej. Strażacy usuwają także połamane konary i drzewa leżące na jezdniach, chodnikach oraz posesjach – informuje st. bryg. Marcin Betleja rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach rzeszowskim i ropczycko-sędziszowskim.

Pomimo tak wielu interwencji straży pożarnej i rozległych zniszczeń materialnych, nie ma informacji o osobach poszkodowanych

 Na szczęście nikomu nic się nie stało. Nikt nie został ranny – mówi rzecznik.

Sytuacja pogodowa na Podkarpaciu pozostaje dynamiczna, dlatego strażacy apelują o zachowanie rozsądku i pozostanie w domach.

Apelujemy o rozsądek. Jeżeli gdzieś nad naszym regionem przechodzi burza lub jest zapowiadana, zostańmy w domu. Tam jesteśmy najbezpieczniejsi - przekazuje st. bryg. Marcin Betleja.

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