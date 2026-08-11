Na tym zamku urodził się słynny "Diabeł". Niezwykłe miejsce na weekendową wycieczkę

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-08-11 14:20

Słynny "Diabeł Łańcucki", czyli Stanisław Stadnicki, przyszedł na świat w zamku w Dubiecku, podobnie jak biskup i poeta Ignacy Krasicki. To niezwykłe miejsce o bogatej historii, które bez wątpienia warto odwiedzić podczas podróży.

Otoczenie zamku w Dubiecku sprawia, że jest to idealne miejsce na relaks i ucieczkę od miejskiego zgiełku. Goście mogą spacerować po uroczych alejkach, podziwiać wspaniałe stare drzewa, staw oraz kolorowe kwiaty. Dodatkowo z zamkowego tarasu roztacza się przepiękny widok na malowniczą dolinę rzeki San.

Historia zamku w Dubiecku i jego znani właściciele

Historia tej posiadłości sięga XVI wieku, kiedy to należała do rodziny Kmitów. Jak informuje portal Gminy Dubiecko, następnie majątek przeszedł w ręce rodziny Stadnickich. Stanisław Mateusz Stadnicki zdecydował się na budowę murowanego zamku, który składał się z dwóch skrzydeł mieszkalnych. W 1588 roku Dubiecko wraz z zamkiem nabył Stanisław Krasicki. W tym samym czasie rozpoczął on wznoszenie zamku w Krasiczynie oraz modernizację dubieckiej rezydencji.

Niestety z upływem lat zamek zaczął podupadać, a w 1750 roku strawił go potężny pożar. Znaczące zmiany nastąpiły dopiero w latach 1771–1780. Przepiękny ogród z tarasem widokowym na San to zasługa Róży Krasickiej. Ostatnimi prywatnymi właścicielami Dubiecka, przed nacjonalizacją, była rodzina Konarskich, która zarządzała majątkiem od 1883 do 1958 roku.

Obecnie zamek znajduje się ponownie w rękach prywatnych. We wnętrzach zabytkowej budowli funkcjonuje hotel oraz elegancka restauracja.

Narodziny słynnego awanturnika "Diabła Łańcuckiego" w Dubiecku

To właśnie w dubieckim zamku około 1551 roku narodził się Stanisław Stadnicki, który zapisał się na kartach historii jako "Diabeł Łańcucki". Zyskał on sławę jednego z największych awanturników w dziejach Polski. Współcześni opisywali go jako człowieka nieobliczalnego i budzącego powszechną grozę. Jego liczne wybryki miały rozpocząć się w momencie, gdy uznał, że nie został odpowiednio wynagrodzony za udział w wyprawie moskiewskiej. Opowiadał się po stronie austriackiego księcia Maksymiliana Habsburga w jego staraniach o polski tron. Według informacji zamieszczonych w Wikipedii, wziął również udział po stronie austriackiej w oblężeniu zamku w Olsztynie koło Częstochowy, gdzie zapisał się jako postać negatywna. W 1578 roku przejął Łańcut, z którego rzekomo uczynił kryjówkę dla różnego rodzaju przestępców i zbójów.

Z kolei w 1735 roku w Dubiecku przyszedł na świat Ignacy Krasicki. Był on biskupem warmińskim i arcybiskupem gnieźnieńskim, a także wybitnym poetą, czołowym przedstawicielem polskiego Oświecenia i prekursorem polskiej powieści nowożytnej. Przed dubieckim zamkiem dumnie wznosi się popiersie Krasickiego, które z okazji 200. rocznicy narodzin biskupa ufundowali członkowie jego rodziny.

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