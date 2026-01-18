Wersow przekazała radosną nowinę. Popularna influencerka jest w drugiej ciąży. Pochwaliła się zaokrąglonym brzuszkiem

Wersow i Friz, znani polscy influencerzy, ogłosili radosną nowinę.

Para spodziewa się drugiego dziecka, co Wersow potwierdziła wzruszającym filmikiem z ciążowym brzuszkiem.

Fani od dawna spekulowali na temat drugiej ciąży influencerki. Dowiedz się, jak Wersow i Friz przekazali tę informację!

Wersow w drugiej ciąży

Weronika Wiśniewska, znana w mediach społecznościowych jako Wersow, to jedna z najpopularniejszych polskich influencerek. Prywatnie od 2018 roku jest związana z Karolem Wiśniewskim, znanym w sieci jako Friz. Para zaręczyła się w 2021 roku i potem wzięła ślub w ścisłej tajemnicy i w gronie najbliższych osób. Jednak po jakimś czasie zdecydowali się zaspokoić ciekawość fanów i 3 października 2025 w kinach pojawił się pełnometrażowy dokument ukazujący kulisy ślubu Wersow i Friza. W czerwcu 2024 roku para doczekała się narodzin swojego pierwszego dziecka, córeczki Mai. Teraz Wersow i Friz ogłosili światu kolejną ważną w ich życiu wiadomość. W niedzielne (18 stycznia) popołudnie Wersow zamieściła w mediach społecznościowych krótki i niezwykle wzruszający filmik, na którym pokazała swój zaokrąglony brzuszek. Tym samym influencerzy ogłosili światu, że spodziewają się drugiego dziecka. Jednak dla wielu fanów nie było to zaskoczenie, gdyż od jakiegoś czasu podejrzewali, że ich idolka Wersow jest w ciąży.

Influencerka pokazała ciążowy brzuszek i przekazała radosną nowinę

Wersow opublikowała na Instagramie krótkie wideo, w którym poinformowała, że spodziewa się drugiego dziecka. Na nagraniu widać zaokrąglony brzuch, a jej córka Maja trzyma w dłoniach zdjęcie USG. Obserwatorzy mogli przez chwile zobaczyć także wideo z badania USG. Post opatrzono dopiskiem "1+1=4".

Kim jest Wersow?

Weronika Sowa, a po ślubie Wiśniewska, która w sieci od wielu lat znana jest jako Wersow, urodziła się 31 sierpnia 1996 roku. W sieci działa od ponad dekady i przez ten czas zgromadziła na swoich profilach miliony obserwatorów. Na swoim kanale podejmuje przeróżne tematy - od lifestyle'u, przez modę, po szeroko rozumianą rozrywkę. Największą popularność przyniosła jej również założona w 2018 roku Ekipa - grupę youtuberów, który wspólnie tworzyli filmy i zamieszczał je w serwisie YouTube. Od kilku lat Wersow prężnie rozwija karierę w Internecie, nagrywa filmy na YouTubie i dodatkowo spełnia się muzycznie. Nagrała debiutancką płytę "Wersow Store" i wyruszyła w trasę koncertową po miastach w Polsce.