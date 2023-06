Wersow jest w ciąży i pracuje. Fani chwalą jej zachowanie

Wersow to bardzo aktywna influerserka. Non stop nagrywa nowe filmiki, opublikowała nawet nową piosenkę! Nie przeszkadza jej ciąża, a Mała M chociaż nie jest jeszcze na świecie, napędza już ogromne zasięgi dla jej rodziców.„Konwalie” przez 10 dni nabiły ponad milion wyświetleń. Jak zaznaczają fani, Wersow służy ciąża i świetnie, że dalej pracuje. - Oglądam Wersow od prawie samego początku jej kariery. Gdy się dowiedziałam, że jest w ciąży to się bardzo uwierzyłam, ale też myślałam, że na jakiś czas wstrzyma działalność. Ona dalej nagrywała i pokazuje, że można być pod koniec ciąży i dalej pracować! - opowiada Klaudia.

Podobne komentarze można znaleźć na Twitterze, jednak jak się okazuje, fani znaleźli pewną hipokryzję.

„wersow w ciąży nagrywa piosenkę”twitter:omg jaka ona dzielna, że w tym stanie jest w stanie nagrywać piosenki i brać udział w teledyskach!!!! omg!!!!„normalna kobieta będąc w ciąży, która pracuje prawie do samego rozwiązania”twitter: no bo to jej obowiązek, skoro się ok czuje— ℳ (@saintstormi) June 8, 2023

Wersow pracuje w ciąży. Fani się kłócą o ciężarne kobiety

Jak zauważyła jedna z Twitterowiczek, gdy Wersow pokazuje, że pracuje w ciąży, to cały Twitter tym się zachwyca, bo jest w takim stanie itp. Jednak jak zwykłe kobiety dalej pracują, to słyszą, że to ich obowiązek. Dla SE wypowiedziała się jedna z Twitterowiczek. - Jak byłam w ciąży i napisałam na Twitterze, że normalnie pracuję w 7 miesiącu, to rzucili się do mnie, że nie mam czym się chwalić, bo ciąża to nie choroba. Wiele osób zapomina, że ten stan każda kobieta znosi inaczej. Wersow czuje się dobrze i chwała jej za to. Natomiast te same osoby, które chwalą Weronikę, krytykują inne ciężarne - powiedziała Alicja.

A Wy jak myślicie? Stan Weroniki wywoła ogólnopolską dyskusję?