Pamiętacie Andrzeja Szarmacha? Legendarny "Diabeł" z wąsem lał Haiti, a potem przeżył dramat

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-06-14 9:00

Zbliża się 52. rocznica historycznego meczu Polska-Haiti na mundialu w 1974 roku, który Biało-Czerwoni wygrali aż 7:0. Absolutną gwiazdą tamtego spotkania był Andrzej Szarmach, który popisał się hat-trickiem. Legendarny "Diabeł" z charakterystycznym wąsem przez lata był postrachem bramkarzy, ale jego kariera to nie tylko pasmo sukcesów. To także historia konfliktów i gorzkich pożegnań.

  • Zbliża się 52. rocznica historycznego meczu Polska-Haiti (7:0), gdzie legendarny Andrzej Szarmach, znany jako "Diabeł", popisał się spektakularnym hat-trickiem.
  • Ikona polskiej piłki, której kariera obfitowała w sukcesy na mundialach i Igrzyskach, skrywała również dramatyczne konflikty i gorzkie pożegnania z kadrą.
  • Odkryj nieznane kulisy relacji z selekcjonerami oraz dowiedz się, co naprawdę doprowadziło do jego wyjazdu z kraju i kontynuacji kariery we Francji.

Złote lata "Diabła". Tak rodziła się legenda

To był jeden z tych meczów, które na zawsze zapisały się w historii polskiej piłki. 19 czerwca 1974 roku, podczas mistrzostw świata w Niemczech, drużyna Kazimierza Górskiego rozgromiła reprezentację Haiti 7:0. Na ustach całego świata był wtedy młody napastnik z bujnym wąsem – Andrzej Szarmach. Napastnik Górnika Zabrze strzelił aż trzy bramki, rozpoczynając swój wielki marsz po koronę wicekróla strzelców turnieju, który ostatecznie zakończył z pięcioma trafieniami.

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Jego charakterystyczny zarost i boiskowa zuchwałość, dzięki której zyskał pseudonim "Diabeł", stały się jego znakiem rozpoznawczym. Z wąsem na twarzy zdobywał medale na dwóch mundialach (brąz w 1974 i 1982) oraz srebro na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu w 1976 roku, gdzie został królem strzelców. Przez lata był ikoną i symbolem siły polskiego ataku, tworząc niezapomniany duet z Grzegorzem Latą.

Konflikty z trenerami i gorzki wyjazd z Polski

Choć jego kariera obfitowała w sukcesy, nie brakowało w niej również dramatycznych momentów. Szarmach nie zawsze miał po drodze z selekcjonerami. Szczególnie głośno było o jego relacjach z Antonim Piechniczkiem podczas mundialu w Hiszpanii w 1982 roku. Mimo że był gwiazdą francuskiego Auxerre, w kadrze był tylko rezerwowym.

- U mnie grać już nie będziesz - miał usłyszeć od selekcjonera Antoniego Piechniczka.

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Jak na ironię, swój ostatni mecz w reprezentacji zagrał właśnie w spotkaniu o brązowy medal przeciwko Francji, wchodząc na boisko i zdobywając bramkę. To było gorzkie, ale i symboliczne pożegnanie z kadrą. Dwa lata wcześniej, w 1980 roku, wyjechał do Francji, gdzie kontynuował swoją wielką karierę. W barwach AJ Auxerre stał się legendą, dwukrotnie wybierano go najlepszym obcokrajowcem ligi. We Francji mieszka do dziś, pozostając jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii polskiego futbolu.

Tak się zmieniał Andrzej Szarmach
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