Najlepsze śniadania w Olsztynie - TOP 10 olsztyńskich śniadaniowni

Najlepsze śniadanie Olsztyn - LISTA
Poranek to często czas, który definiuje resztę dnia. Niezależnie od tego, czy szukamy szybkiego posiłku przed pracą, relaksującego weekendowego brunchu z rodziną, czy miejsca na spotkanie z przyjaciółmi przy aromatycznej kawie i świeżym pieczywie, wybór odpowiedniego lokalu jest kluczowy. W dynamicznym rytmie Olsztyna wiele osób zadaje sobie pytanie, gdzie znaleźć idealne miejsce na rozpoczęcie dnia, a poszukiwanie najlepszego śniadania w Olsztynie staje się priorytetem dla mieszkańców i turystów. Przygotowaliśmy zestawienie lokali, które cieszą się największym uznaniem.
- House Cafe
- Adres: Stare Miasto 11/16, 10-026 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Bardzo ładnie urządzone miejsce. Pyszne ciasta. Wspaniałe. Bardzo dobra kawa z kremą. Jedliśmy razem 5 różnych ciast i każde było bardzo dobre. Sprawna młoda miła załoga. Zdecydowanie polecam."
- Kawiarnia Moja
- Adres: Stare Miasto 17 /21/lok 32, 10-026 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Bardzo urokliwe miejsce usytuowane na rynku w Olsztynie , pyszne śniadania , ciasta i lody . Bardzo miła obsługa , serdeczne pozdrowienia dla właściciela Pana Tomasza ."
- Prosta 38 Restaurant
- Adres: Prosta 38, 10-029 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Dzisiaj byliśmy pierwszy raz w Olsztynie i na obiad wybraliśmy się do tej wspaniałej restauracji. Nie żałujemy bo jedzenie było pyszne, picie również. Klimat, obsługa-wszystko na najwyższym poziomie. Dziękujemy przede wszystkim Panu Grzegorzowi. Nigdy jeszcze nie obsługiwał nas tak sympatyczny kelner."
- Kawa i Chałka
- Adres: Księdza Jana Hanowskiego 9/49, 10-687 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Odwiedziliśmy dzisiaj po raz pierwszy i na pewno nie ostatni! Chałki absolutnie przepyszne, smaki ciekawie skomponowane, dobrej jakości składniki a porcje takie, ze śmiało mogą robić za śniadanie i obiad w jednym: na zdjęciach akurat chałka a la bajgiel i kaszanka - obie genialne w smaku Warto również wspomnieć o bardzo estetycznym wystroju i przemiłej, pomocnej obsłudze:"
- Street Cafe Olsztyn
- Adres: Mazurska 13A/10, 10-539 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Jeśli kawka i ciasto, to zdecydowanie właśnie tutaj ! Trafiłem zupełnie przypadkiem, przy okazji oczekiwania na pociąg i był to strzał w 10 Kawa pyszna, dokładnie taka o jaką poprosiłem, natomiast ciacho widać, że swojej produkcji, choć mogłoby być w nim więcej kawy lub amaretto... Czegoś co podbiłoby smak, jak w prawdziwym tiramisu, które uwielbiam, bo opinia jest zdecydowanie dobra, tylko propozycja do rozważenia"
- Coffee Station
- Adres: Prosta 18/22, 10-029 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Śniadanie w Coffee Station było naprawdę pyszne – świeże pieczywo, dobrze doprawiona sałatka i świetne dodatki. Wszystko wyglądało apetycznie i smakowało równie dobrze. Miłe miejsce na spokojny poranek."
- Restauracja Olsztyn Złoty Klucz Śródmieście
- Adres: Dąbrowszczaków 10, 10-539 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Klimatyczna restauracja z fajnym wyborem dań śniadaniowych. Obsługa bardzo miła i profesjonalna. Wnętrze ciekawie zaaranżowane. Śniadania były bardzo smaczne. Na pewno jeszcze wrócimy!"
- Kofikada Coffee Roastery Kawiarnia
- Adres: Seweryna Pieniężnego 27A, 10-004 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Od lat jestem fanką Kofikadowych kaw. Najbardziej cenię sobie Cerrado i blendy, a teraz doszła do tego zestawu Mazurska. Uwielbiam atmosferę i ekipę, która ją tworzy a przede wszystkim jakość kawy, którą wypalają. Polecam na szlaku kawowym Polski a przede wszystkim na szlaku Warmii i Olsztyna"
- The White Bear Coffee Olsztyn
- Adres: Staromiejska 2/5 lokal 10, 10-018 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "White Bear jak zwykle z klasą - wczesne otwarcie, przemiła obsługa, przemiła atmosfera, pyszna kawa, pyszne jedzenie, elegancko i przytulnie. I bardzo duży plus za duży i wydzielony od miejsca dla pozostałych gości kącik zabaw dla dzieci - myślę, że to rozwiązanie cieszy i rodziców i klientów bez dzieci."
- Kawiarnia Kofik Olsztyn
- Adres: Prosta 18/22, 10-029 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Jak widać na załączonym obrazku zjedliśmy z małżonką wszystko w trymiga. Herbatę wypiłem całą sam, (cały dzbanek) pół litra herbaty sam na raz. Niezapomniana olsztyńska przygoda, będę specjalnie wracał z Warszawy na tę herbatę, te okruszki na zdjęciu numer 3 to Cynamonka, a dokładniej to co z niej zostało. Wspaniała proporcja cynamonu do chleba. Pan kasjer również bardzo miły, zadbana broda wszystko super równo obcięty, równy gość, elegancki miły przyjemny, charakterny."