Najlepsze śniadania w Olsztynie - TOP 10 olsztyńskich śniadaniowni

Redakcja se.pl
2026-03-13 12:59

Szukasz miejsca, gdzie poranek w Olsztynie zamieni się w prawdziwą ucztę smaków? Zastanawiasz się, które kawiarnie oferują najlepsze śniadania? Przygotowaliśmy listę sprawdzonych lokali, abyś zawsze trafił idealnie.

śniadanie Olsztyn

i

Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Najlepsze śniadania w Olsztynie - TOP 10 olsztyńskich śniadaniowni

Najlepsze śniadanie Olsztyn - LISTA

Poranek to często czas, który definiuje resztę dnia. Niezależnie od tego, czy szukamy szybkiego posiłku przed pracą, relaksującego weekendowego brunchu z rodziną, czy miejsca na spotkanie z przyjaciółmi przy aromatycznej kawie i świeżym pieczywie, wybór odpowiedniego lokalu jest kluczowy. W dynamicznym rytmie Olsztyna wiele osób zadaje sobie pytanie, gdzie znaleźć idealne miejsce na rozpoczęcie dnia, a poszukiwanie najlepszego śniadania w Olsztynie staje się priorytetem dla mieszkańców i turystów. Przygotowaliśmy zestawienie lokali, które cieszą się największym uznaniem.

  1. House Cafe
    • Adres: Stare Miasto 11/16, 10-026 Olsztyn
    • Ocena w Google Maps: 4,7
    • Przykładowa opinia: "Bardzo ładnie urządzone miejsce. Pyszne ciasta. Wspaniałe. Bardzo dobra kawa z kremą. Jedliśmy razem 5 różnych ciast i każde było bardzo dobre. Sprawna młoda miła załoga. Zdecydowanie polecam."
  2. Kawiarnia Moja
    • Adres: Stare Miasto 17 /21/lok 32, 10-026 Olsztyn
    • Ocena w Google Maps: 4,7
    • Przykładowa opinia: "Bardzo urokliwe miejsce usytuowane na rynku w Olsztynie , pyszne śniadania , ciasta i lody . Bardzo miła obsługa , serdeczne pozdrowienia dla właściciela Pana Tomasza ."
  3. Prosta 38 Restaurant
    • Adres: Prosta 38, 10-029 Olsztyn
    • Ocena w Google Maps: 4,5
    • Przykładowa opinia: "Dzisiaj byliśmy pierwszy raz w Olsztynie i na obiad wybraliśmy się do tej wspaniałej restauracji. Nie żałujemy bo jedzenie było pyszne, picie również. Klimat, obsługa-wszystko na najwyższym poziomie. Dziękujemy przede wszystkim Panu Grzegorzowi. Nigdy jeszcze nie obsługiwał nas tak sympatyczny kelner."
  4. Kawa i Chałka
    • Adres: Księdza Jana Hanowskiego 9/49, 10-687 Olsztyn
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Odwiedziliśmy dzisiaj po raz pierwszy i na pewno nie ostatni! Chałki absolutnie przepyszne, smaki ciekawie skomponowane, dobrej jakości składniki a porcje takie, ze śmiało mogą robić za śniadanie i obiad w jednym: na zdjęciach akurat chałka a la bajgiel i kaszanka - obie genialne w smaku Warto również wspomnieć o bardzo estetycznym wystroju i przemiłej, pomocnej obsłudze:"
  5. Street Cafe Olsztyn
    • Adres: Mazurska 13A/10, 10-539 Olsztyn
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Jeśli kawka i ciasto, to zdecydowanie właśnie tutaj ! Trafiłem zupełnie przypadkiem, przy okazji oczekiwania na pociąg i był to strzał w 10 Kawa pyszna, dokładnie taka o jaką poprosiłem, natomiast ciacho widać, że swojej produkcji, choć mogłoby być w nim więcej kawy lub amaretto... Czegoś co podbiłoby smak, jak w prawdziwym tiramisu, które uwielbiam, bo opinia jest zdecydowanie dobra, tylko propozycja do rozważenia"
  6. Coffee Station
    • Adres: Prosta 18/22, 10-029 Olsztyn
    • Ocena w Google Maps: 4,5
    • Przykładowa opinia: "Śniadanie w Coffee Station było naprawdę pyszne – świeże pieczywo, dobrze doprawiona sałatka i świetne dodatki. Wszystko wyglądało apetycznie i smakowało równie dobrze. Miłe miejsce na spokojny poranek."
  7. Restauracja Olsztyn Złoty Klucz Śródmieście
    • Adres: Dąbrowszczaków 10, 10-539 Olsztyn
    • Ocena w Google Maps: 4,6
    • Przykładowa opinia: "Klimatyczna restauracja z fajnym wyborem dań śniadaniowych. Obsługa bardzo miła i profesjonalna. Wnętrze ciekawie zaaranżowane. Śniadania były bardzo smaczne. Na pewno jeszcze wrócimy!"
  8. Kofikada Coffee Roastery Kawiarnia
    • Adres: Seweryna Pieniężnego 27A, 10-004 Olsztyn
    • Ocena w Google Maps: 4,7
    • Przykładowa opinia: "Od lat jestem fanką Kofikadowych kaw. Najbardziej cenię sobie Cerrado i blendy, a teraz doszła do tego zestawu Mazurska. Uwielbiam atmosferę i ekipę, która ją tworzy a przede wszystkim jakość kawy, którą wypalają. Polecam na szlaku kawowym Polski a przede wszystkim na szlaku Warmii i Olsztyna"
  9. The White Bear Coffee Olsztyn
    • Adres: Staromiejska 2/5 lokal 10, 10-018 Olsztyn
    • Ocena w Google Maps: 4,7
    • Przykładowa opinia: "White Bear jak zwykle z klasą - wczesne otwarcie, przemiła obsługa, przemiła atmosfera, pyszna kawa, pyszne jedzenie, elegancko i przytulnie. I bardzo duży plus za duży i wydzielony od miejsca dla pozostałych gości kącik zabaw dla dzieci - myślę, że to rozwiązanie cieszy i rodziców i klientów bez dzieci."
  10. Kawiarnia Kofik Olsztyn
    • Adres: Prosta 18/22, 10-029 Olsztyn
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Jak widać na załączonym obrazku zjedliśmy z małżonką wszystko w trymiga. Herbatę wypiłem całą sam, (cały dzbanek) pół litra herbaty sam na raz. Niezapomniana olsztyńska przygoda, będę specjalnie wracał z Warszawy na tę herbatę, te okruszki na zdjęciu numer 3 to Cynamonka, a dokładniej to co z niej zostało. Wspaniała proporcja cynamonu do chleba. Pan kasjer również bardzo miły, zadbana broda wszystko super równo obcięty, równy gość, elegancki miły przyjemny, charakterny."
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki