Najlepszy ramen w Olsztynie - TOP 10 olsztyńskich ramenów

Najlepszy ramen Olsztyn - LISTA
Kiedy za oknem deszcz, zimno, a Ty marzysz o misce gorącego, aromatycznego bulionu, sycącym makaronie i dodatkach rozpływających się w ustach, to znak, że nadszedł czas na ramen. Ta japońska zupa, znana z bogactwa smaków i różnorodności, stała się ulubionym wyborem wielu poszukiwaczy kulinarnych wrażeń. Idealna na szybki lunch, rozgrzewający obiad w gronie przyjaciół czy po prostu jako pocieszenie po ciężkim dniu, ramen potrafi zaspokoić nawet najbardziej wyrafinowane podniebienia. Jeśli zastanawiasz się, gdzie znajdziesz najlepszy ramen w Olsztynie, nasz przewodnik powstał właśnie po to, by pomóc Ci odkryć prawdziwe perły na kulinarnej mapie miasta.
- ORK WOK
- Adres: Władysława Orkana 5B, 11-012 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Jedzenie przepyszne, panowie pracują tam z wielką pasja, starając się żeby wszysko było zrobione perfekcyjnie i w miarę szybko. Pad thai z krewetkami przepyszny zjedzony ze smakiem, a sama porcja sycąca. Ork wings smakują nieziemsko dobrze doprawione w smaku bardzo dobre, a w sosie czuć zapach dymu. Jedyne co to mogę polecić bardzo dobrą kuchnie tajską. Pozdrawiam zabiegany personel."
- Rolki - Sushi Fast Food
- Adres: Maurycego Mochnackiego 5/1, 10-036 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Choć na co dzień nie przepadam za sushi, te rolki zjadłem w mgnieniu oka, były naprawdę przepyszne! Z pewnością sięgnę po nie ponownie. Polecam szczególnie osobom, które dotąd nie były wielkimi fanami sushi, jest duża szansa, że dzięki nim się przekonają."
- Restauracja Sushi Loft
- Adres: Dąbrowszczaków 15/2, 10-539 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Moim zdaniem najlepsze sushi w Olsztynie , świeże , smaczne , estetycznie podane. Z pewnością wrócę . Lokal słabo wentylowany , wystrój klimatyczny . Polecam ."
- Koya Restauracja
- Adres: Sielska 4a, 10-802 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "To co tu się dzisiaj wydarzyło zasługuje na 6 gwiazdek. Tatar z chilli idealny, a pierożki razem z tak dobranymi dodatkami chyba najlepsze jakie jadłem ever - lepszych sobie nie potrafię przypomnieć. Jakbym wieczorem szedł na stryczek, na ostatni obiad zamówiłbym to co tutaj dzisiaj zjadłem. Do następnego!"
- Parowar
- Adres: Marii Curie-Skłodowskiej 24, 10-112 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Boskie jedzenie! Zupki bardzo dobre (dla mnie z kaczki troszkę za ostra, ale oznaczenie widniało na menu). Pierożki przepyszne. Warto wziąć także ogórki na przystawkę/ przegryzkę. Jedyne co mnie zawiodło to sezonowa lemoniada brzoskwinia-hibiskus, która smakiem jak dla mnie przypominała świąteczny kompot (ale plus za naturalny smak, a nie syropu). Kawa wietnamska także nam smakowała. Mochi z fasolą na ciepło zaskoczyły nas bardzo pozytywnie - na pewno weźmiemy je także następnym razem"
- KINGYO Restauracja Japońska
- Adres: Bolesława Chrobrego 5, 10-033 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Byliśmy tam drugi raz. Kiedyś przypadkowo wpadliśmy na obiad bo sąsiednią restauracja nie miała miejsc. Tym razem byliśmy chyba w 7 osób. Kasy poszło koło 9 stów no bo to wiadomo, chcieliśmy spróbować specjałów. Oceniam jedzonko jako spoko. Nie wszystko to mój smak. Dania bardzo ładnie podane. Kelnerka uzupełniała dzbanki herbaciane wrzątkiem. Były przystawki, dania rozmaite i deserki. Polecam jako przygodę kulinarną. Ale jeśli chcesz schabowego i dużo ziemniaków to nie tutaj. Osobiście polecam zupy. Najlepsze jak dla mnie. Lody też ciekawe. Pomieszczenie malutkie."
- Azja Bowl
- Adres: Bp. T. Wilczyńskiego 11/6a, 10-691 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Razem z mężem byliśmy w wczoraj i było przepysznie. Pad thai idealnie doprawiony, a zupa typu miso Tantanmen aromatyczna i sycąca. Do tego porcje ogromne na talerzu nie wyglądały, że jest ich aż tyle, a finalnie… nas pokonały. Zdecydowanie wrócimy i polecamy."
- Sushi KO
- Adres: Juliana Tuwima 26, 10-748 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,2
- Przykładowa opinia: "Miła, profesjonalna obsługa, przyjemna atmosfera i pięknie podane dania. Sushi jest absolutnie rewelacyjne: świeże składniki, idealnie przygotowany ryż i doskonale zbalansowane smaki. Każdy kawałek to małe dzieło sztuki. Czas oczekiwania krótki, a jakość zdecydowanie warta swojej ceny. Zdecydowanie jedno z najlepszych miejsc na sushi – na pewno wróce"
- Misa
- Adres: Joachima Lelewela 7, 11-041 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,1
- Przykładowa opinia: "Bardzo smaczne, kameralne miejsce. Ogarnięty pan z obsługi, duży wybór dań, normalne ceny. Porcje nie jakieś ogromne, zwyczajnej wielkości. Wszystko smaczne i szybko podane - może trochę brakowało ostrzejszych akcentów, ale poza tym wszystko spoko. A deser - pudding chlebowy - rewelacyjny sztos."
- Yoko Restaurant & Sushi Bar
- Adres: Stare Miasto 17/21/lok. 34, 11-041 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4
- Przykładowa opinia: "Byliśmy tu z chłopakiem na kolacji przed świętami i bardzo nam się podobało. Bardzo dobre wino i herbata, zestawy sushi też przepyszne - jedne z lepszych jakie jadłam. Ja wzięłam Zestaw Wege, a mój chłopak 3 zestawy futomaki w tempurze - wegemaki, wędzone tofu i kurczak w tempurze. (wegemaki i kurczak są na zdjęciu już częściowo zjedzone ). Oba są godne polecenia. Nastrój w środku bardzo klimatyczny, a obsługa również bardzo miła i pomocna. Czas oczekiwania był odpowiedni patrząc na to, że sushi jest robione na miejscu. Na pewno jeszcze tam wrócimy!"