Justyna Burska jechała na piknik z przyjaciółmi. Dramatyczny wypadek przerwał wszystko!

Wypadek pod Olsztynem. Nie żyje utytułowana pływaczka

W sobotę (17 sierpnia) doszło do wypadku na na skrzyżowaniu dróg Różnowo - Barczewko - Tuławki. Około godz. 17:45 kierowca toyoty nie zastosował się do znaku STOP i nie ustąpił pierwszeństwa motocyklistce. Doszło do zderzenia pojazdów. Niestety, 29- letnia kobieta zginęła na miejscu. Jak informuje kom. Anna Balińska z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, 23-letni kierowca toyoty był trzeźwy. Jechał z pasażerką, która trafiła do szpitala.

Motocyklem jechała Justyna Burska, utytułowana pływaczka. Wybierała się na piknik z przyjaciółmi. Wiozła ze sobą plażowy strój i przekąski. Wszystko zniweczył wypadek na skrzyżowaniu. 23-letni kierowca toyoty, pochłonięty rozmową z pasażerką, zignorował znak STOP. Z impetem wjechał na skrzyżowanie, prosto na 29-latkę. Zderzenie było nieuniknione. Motocykl został staranowany, a pływaczka zginęła na miejscu. Kierowca, choć trzeźwy, został zatrzymany i po badaniach wrócił do domu. Sekcja wykazała, że Burska doznała wielonarządowych obrażeń, które okazały się śmiertelne. W nadchodzących dniach prokuratura zdecyduje o ewentualnych zarzutach dla młodego kierowcy, któremu grozi do 8 lat więzienia.

"Niewyobrażalna tragedia"

Środowisko pływackie jest poruszone śmiercią Justyny Burskiej. - To niewyobrażalna tragedia, której długo nie będziemy w stanie zaakceptować i się z nią pogodzić - napisał niedługo po wypadku w mediach społecznościowych klub UKS Piątka Konstantynów Łódzki, który reprezentowała Justyna Burska. Pływała też dla AZS UWM Olsztyn. Zdobywała medale mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych oraz była rekordzistką Polski w stylu dowolnym. Specjalnością Justyny Burskiej było pływanie nie tylko w basenie, ale również na wodach otwartych. Występowała w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy i Uniwersjadzie. Po zakończeniu kariery była trenerką pływania.

Kiedy pogrzeb Justyny Burskiej?

Pogrzeb Justyny Burskiej odbędzie się w piątek (23 sierpnia) w Konstantynowie Łódzkim. Rodzina pływaczki prosi, aby zamiast kwiatów i zniczy, przekazać wsparcie dla Fundacja Sportowcy Dzieciom poprzez dobrowolną wpłatę na ich konto.