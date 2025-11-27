Wyszedł z więzienia i zabił gołymi rękami. Agnieszka zapłaciła życiem za wybaczenie

Tragiczny powrót do przeszłości: Agnieszka ponownie wpuszcza byłego partnera, Marcina R., skazanego za znęcanie się, do swojego życia.

Makabryczne odkrycie: Kobieta zostaje znaleziona martwa z rozległymi obrażeniami głowy, co wskazuje na brutalne pobicie.

Zarzuty i areszt: Marcin R. zostaje oskarżony o zabójstwo, grozi mu dożywocie.

Dlaczego Agnieszka mimo wszystko dała mu kolejną szansę? Przeczytaj, aby poznać kulisy tej tragedii.

18 listopada 2025 r. Marcin R., 47-latek, wyszedł z więzienia po odsiadce za znęcanie się nad Agnieszką. Ona – mimo przeszłości, mimo przemocy, mimo wszystkiego – znów otworzyła mu drzwi. Znów wpuściła go do swojego życia. I zapłaciła za to najwyższą cenę.

W nocy z 18 na 19 listopada, pijany Marcin biegł do sąsiada. Krzyczał, że „Agnieszka nie oddycha”. Policja i prokurator pojawili się błyskawicznie. Widok w środku był wstrząsający.

– Na ciele kobiety stwierdzono rozległe obrażenia głowy, powstałe w wyniku wielokrotnych uderzeń pięściami i kopania. Nie mamy wątpliwości, że do śmierci przyczyniła się osoba trzecia – mówi prokuratura. – Przedstawiliśmy Marcinowi R. zarzut zabójstwa. Nie przyznał się do winy.

Agnieszka miała zmiażdżoną głowę. Sekcja zwłok nie pozostawia złudzeń – została skatowana. Brutalnie, bezbronnie, bez ratunku. Marcin R. tłumaczył, że „przewróciła się”. Ciosów było zbyt wiele, aby w to uwierzyć. Zbyt mocnych, zbyt precyzyjnych. To nie był wypadek. To była zbrodnia.

Sąsiedzi widzieli wcześniej, że nie działo się między nimi dobrze. Była niebieska karta, interwencje policji i awantury. A potem wyrok. Marcin poszedł siedzieć. I wyszedł, prosto do niej. Do kobiety, która mimo wszystko, znów postawiła na miłość.

– Partner kobiety opuścił zakład karny, w którym odbywał karę pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, i wrócił do miejsca wspólnego zamieszkania – potwierdził Daniel Brodowski, rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie.

To była pułapka. Zamiast nowego początku – finał tragedii. 20 listopada Marcin R. usłyszał zarzut zabójstwa. Trafił do aresztu. Grozi mu dożywocie. Do winy się nie przyznaje.

Agnieszkę pochowano w Orzyszu. Wśród zniczy i kwiatów stoi jej zdjęcie – spokojne, dobre, łagodne. Taką ją zapamiętali mieszkańcy.

Sonda Czy dożywocie to odpowiednia kara za zabójstwo? tak, to odpowiednia kara nie, nawet zabójcy powinni mieć prawo do wyjścia z więzienia nie, zabójcy powinni być karani śmiercią