Mężczyzna aresztowany za zabójstwo partnerki. Grozi mu dożywocie!

Sąd w Piszu aresztował Marcina R. na trzy miesiące w związku z podejrzeniem zabójstwa jego partnerki.

Do tragicznego zdarzenia miało dojść 18 listopada 2025 r. w gminie Orzysz, a podejrzanemu grozi surowa kara.

Dlaczego sąd uznał, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa i jakie okoliczności wpłynęły na decyzję o areszcie?

W czwartek (20 listopada) do piskiego sądu wpłynął wniosek Prokuratury Rejonowej w Piszu o zastosowanie tymczasowego aresztowania w stosunku do Marcina R. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo kobiety, tj. o czyn z art. 148 § 1 kodeksu karnego. Do zdarzenia miało dojść 18 listopada 2025 r. w jednej z miejscowości na terenie gminy Orzysz.

Sąd Rejonowy w Piszu przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec Marcina R. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

W ocenie sądu, zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że podejrzany popełnił zarzucane mu przestępstwo. Sąd zwrócił przy tym uwagę, że Marcinowi R. zarzucono popełnienie zbrodni, wobec czego realne jest wymierzenie mu surowej kary, biorąc pod uwagę nie tylko granice zagrożenia ustawowego karą, lecz również ujawnione okoliczności popełnionego czynu, a w szczególności sposób działania oraz powrót podejrzanego do przestępstwa, czyli tzw. recydywa.

- wyjaśnił sędzia Adam Barczak, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Według sądu, zachodzi realna obawa, że Marcin R. przebywając na wolności może uciec lub ukrywać się przed organami ścigania, utrudniając tym samym w bezprawny sposób dalszy tok prokuratorskiego postępowania w tej sprawie. Jest to o tyle prawdopodobne, że ciąży na nim poważny zarzut, natomiast podejrzany nie posiada stałego zatrudnienia ani innych stałych relacji w miejscu zamieszkania.

Źródło: Sąd Okręgowy w Olsztynie