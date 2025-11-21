Zabójstwo kobiety w Orzyszu. Partner zatrzymany. Grozi mu dożywocie

Sebastian Chrostowski
Tomasz Nowociński
2025-11-21 10:05

Tragedia w Orzyszu (woj. warmińsko-mazurskie). W jednym z mieszkań znaleziono ciało 51-letniej kobiety. Policjanci zatrzymali jej 46-letniego partnera, który najprawdopodobniej śmiertelnie pobił 51-latkę. Za zabójstwo grozi mu dożywocie. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Zabójstwo kobiety w Orzyszu

Autor: Warmińsko-mazurska policja/ Materiały prasowe Zabójstwo kobiety w Orzyszu. Partner 51-latki zatrzymany.
Brutalny atak w Orzyszu. Co doprowadziło do tragedii?

Policjanci, pod nadzorem prokuratora, wyjaśnią przyczyny i okoliczności śmierci 51-letniej kobiety. Do tragedii doszło we wtorek (18 listopada) w jednym z mieszkań na terenie gminy Orzysz. 

- Funkcjonariusze zastali tam nietrzeźwego 46-latka oraz jego 51-letnią partnerkę, która leżała na podłodze, nie dając oznak życia. Kobieta miała na twarzy widoczne obrażenia – informuje nadkom. Anna Szypczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Piszu. Policję zawiadomił, do którego przyszedł 46-latek z prośbą o pomoc dla partnerki. 

Mężczyzna został zatrzymany. Miał blisko 2 promile alkoholu. Wyjaśniając okoliczności tego zdarzenia, policjanci ustalili, że mężczyzna ten wielokrotnie bił partnerkę pięściami w głowę i twarz. Kiedy 51-latka upadła, 46-latek nie przestawał i kopał ją po głowie.

Zarzuty dla 46-latka. Jaką karę poniesie?

Za dokonanie zabójstwa mieszkańcowi gminy Orzysz grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. W tym przypadku kara będzie surowa, bo mężczyzna popełnił to przestępstwo w okresie tzw. recydywy. Wszytko wskazuje też na to, że zostanie tymczasowo aresztowany. 

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Piszu

ORZYSZ
POLICJA PISZ