Zabójstwo kobiety w Orzyszu. Partner zatrzymany. Grozi mu dożywocie

Brutalny atak w Orzyszu. Co doprowadziło do tragedii?

Policjanci, pod nadzorem prokuratora, wyjaśnią przyczyny i okoliczności śmierci 51-letniej kobiety. Do tragedii doszło we wtorek (18 listopada) w jednym z mieszkań na terenie gminy Orzysz.

- Funkcjonariusze zastali tam nietrzeźwego 46-latka oraz jego 51-letnią partnerkę, która leżała na podłodze, nie dając oznak życia. Kobieta miała na twarzy widoczne obrażenia – informuje nadkom. Anna Szypczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Piszu. Policję zawiadomił, do którego przyszedł 46-latek z prośbą o pomoc dla partnerki.

Mężczyzna został zatrzymany. Miał blisko 2 promile alkoholu. Wyjaśniając okoliczności tego zdarzenia, policjanci ustalili, że mężczyzna ten wielokrotnie bił partnerkę pięściami w głowę i twarz. Kiedy 51-latka upadła, 46-latek nie przestawał i kopał ją po głowie.

Zarzuty dla 46-latka. Jaką karę poniesie?

Za dokonanie zabójstwa mieszkańcowi gminy Orzysz grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. W tym przypadku kara będzie surowa, bo mężczyzna popełnił to przestępstwo w okresie tzw. recydywy. Wszytko wskazuje też na to, że zostanie tymczasowo aresztowany.

