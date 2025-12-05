Wymiana banknotów przed końcem roku

Gotówka, choć coraz rzadziej używana na co dzień, to wciąż leży w portfelach, szufladach, kopertach albo w rodzinnych skarbonkach. I właśnie tam najłatwiej trafić na banknoty czy monety, które swoje już przeszły: są zagniecione, poplamione, nadpalone, naderwane albo tak wytarte, że ledwo widać nominał.

Zwykle nie zwracamy na to uwagi, dopóki nie przychodzi moment zapłaty i nagle okazuje się, że sprzedawca patrzy krzywo albo odmawia przyjęcia pieniędzy, bo nie spełniają wymogów obiegowych. Warto więc wiedzieć, kiedy uszkodzony banknot przestaje być normalnym środkiem płatniczym, jakie są progi "uratowania" jego wartości i co zrobić, żeby nie zostać z bezwartościowym papierem w ręku.

Jakie banknoty nadają się do wymiany?

Banknot czy moneta muszą być rozpoznawalne i w miarę kompletne. Gdy są:

podarte,

mocno zabrudzone,

zatarte lub nieczytelne,

nadpalone, zalane

sprzedawca może uznać, że nie spełniają warunków obiegowych i odmówi płatności. To nie złośliwość - takie znaki pieniężne po prostu nie nadają się do dalszego użycia i powinny trafić do wymiany.

Gdzie wymienić uszkodzone banknoty i monety?

Chcąc wymienić uszkodzony banknot, mamy dwie możliwości:

Oddziały NBP - tam wymiana odbywa się na podstawie wniosku złożonego przez klienta. Można to zrobić osobiście albo korespondencyjnie (wysyłając banknoty do Centrali NBP).

tam wymiana odbywa się na podstawie wniosku złożonego przez klienta. Można to zrobić osobiście albo korespondencyjnie (wysyłając banknoty do Centrali NBP). Banki komercyjne współpracujące z NBP - większość dużych banków przyjmuje uszkodzone pieniądze do wymiany. W praktyce często wygląda to tak, że dostajesz nowe pieniądze od ręki albo bank wysyła je do oceny w NBP.

Co ważne, NBP wymieni banknot, jeśli zachowało się ponad 45% jego powierzchni w jednym kawałku oraz jeśli da się jednoznacznie rozpoznać nominał i autentyczność.