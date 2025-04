Zagotuj i rozlej przed domem, a kleszcze znikną jak ręką odjął. Oprysk, który odstraszy pajęczaki. Domowy sposób na kleszcze w ogrodzie

Zagotuj i rozlej przed domem, a kleszcze znikną jak ręką odjął

Wiosna i lato to czas, kiedy chętnie spędzamy czas na łonie natury. Niestety, wraz z wyższą temperaturą aktywne stają się również kleszcze – małe pajęczaki, które mogą przenosić groźne choroby, takie jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie przed tymi pajęczakami. Wbrew powszechnej opinii kleszcze nie skaczą z drzew, a najczęściej spotykamy w lasach, na łąkach, w parkach, a nawet w przydomowych ogródkach. Lubią wilgotne i zacienione miejsca, takie jak wysoka trawa, krzewy, zarośla czy ściółka leśna. To dlatego bardzo często możemy natknąć się na kleszcze nawet we własnym ogrodzie. Na szczęście można skutecznie wypędzić te niebezpieczne pajęczaki z podwórka stosując domowy napar. Zagotuj w wodzie i rozlej przed domem, a kleszcze znikną jak ręką odjął.

Domowy sposób na kleszcze w ogrodzie. Oprysk, który je skutecznie odstraszy

Stosując ten naturalny oprysk na kleszcze, możesz się ich skutecznie pozbyć i to bez stosowania drogich i chemicznych preparatów. czym zatem odstraszyć kleszcze z ogrodu? Potrzebujesz gałązek i kory czeremchy zwyczajnej (Prunus padus). Wrzuć je do garnka, zalej wodą i zagotuj. Gdy woda zacznie wrzeć, zmniejsz ogień i gotuj wywar jeszcze przez 30 minut, po czym zostaw do ostygnięcia. Przelej napar do konewki lub butelki z atomizerem i rozlej w miejscach w ogrodzie, gdzie najczęściej przebywają kleszcze, czyli przy krzewach, pod drzewami, wokół trawnika. Okazuje się, że naturalny zapach czeremchy działa odstraszająco na kleszcze.

Jak chronić się przed kleszczami?

Jak już wspomniałam wcześniej, kleszcze mogą być groźne dla zdrowia, gdyż przenoszą choroby. To dlatego należy zrobić wszystko, aby uchronić się przed ich ukąszeniami. Na szczęście, istnieje kilka prostych sposobów, aby zminimalizować to ryzyko i cieszyć się bezpiecznym czasem na łonie natury.

Wybierając się do lasu, parku czy na łąkę, załóż ubranie, które zakrywa jak najwięcej ciała. Długie spodnie, koszula z długim rękawem i wysokie skarpety to Twój pierwszy mur obronny. Jasne kolory ułatwią zauważenie kleszcza, zanim zdąży się wgryźć.

Używaj preparatów odstraszających kleszcze (repelentów). Spryskaj nimi skórę i ubranie, szczególnie w okolicach kostek, kolan i szyi. Pamiętaj, aby regularnie powtarzać aplikację, zgodnie z zaleceniami producenta.

Unikaj wysokiej trawy i zarośli.

Po każdym spacerze w potencjalnie "kleszczowym" terenie, dokładnie obejrzyj całe ciało. Zwróć szczególną uwagę na miejsca, gdzie skóra jest cienka i delikatna, takie jak pachy, pachwiny, zgięcia kolan i szyja.

Jeśli znajdziesz kleszcza, usuń go jak najszybciej. Użyj do tego pęsety lub specjalnego przyrządu do usuwania kleszczy. Chwyć kleszcza jak najbliżej skóry i wyciągnij go pewnym, pionowym ruchem. Miejsce po ukąszeniu zdezynfekuj.

