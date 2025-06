Wystarczy, że zagotujesz to w wodzie i opryskasz bukszpan, a ćma bukszpanowa padnie trupem. Usuniesz wszystkie larwy, a bukszpan znów będzie zielony. Ekologiczny oprysk na ćmę bukszpanową

Letnie cięcie lawendy, gwarancją gęstych kwiatów. Zrób to w tym terminie, by zapewnić lawendzie długowieczność

Ekologiczny opryska na ćmę bukszpanową. Wymieszaj i zagotuj, a szkodniki padną martwe

Nasi dziadkowe nie znali ćmy bukszpanowej. To stosunkowo nowy gatunek szkodnika, który w Europie pojawił się w okolicach 2010 roku. Najprawdopodobniej przywędrował wraz z importem z Azji. Ćma bukszpanowa to gatunek szkodliwy, który już od wiosny atakuje bukszpan, ostrokrzewy, trzmieliny, a nawet laurowiśnię. Cechą charakterystyczną, że krzew zastał zaatakowany przez ćme bukszpanową są białe nitki przypominające pajęczą sieć. Największe zagrożenie sieją larwy, które niszczą rośliny i doprowadzają do całkowitego obumarcia rośliny. Ręczne usuwanie ćmy bukszpanowej może pomóc, ale szkodniki te bardzo szybko się namnażają. Samica w jednym sezonie potrafi wydać na świat kilka pokoleń larw. Do walki z ćmą bukszpanową najczęściej polecane są opryski zarówno te naturalne, jak i kupne, zawierające bakterie zabijające szkodniki.

Wśród domowych sposób na ćmę bukszpanową króluje ocet. Wystarczy wymieszasz ocet spirytusowy z wodą, dodać kilka kropli płynu do naczyń i obficie spryskać zaatakowane przez szkodniki krzewy. Płyn do naczyń sprawia, że oprysk nie spływa z liści oraz łodyg, a larwy ćmy bukszpanowej zastają uwięzione i nie mogą się poruszać. Ocet z uwagi na swoją kwasową formułę odstrasza dorosłe osobniki oraz przyczynia się do unicestwienia larw. Innym domowym sposobem na ćmę bukszpanową jest czosnek. Wystarczy obrać kilka ząbków świeżego czosnku, rozgnieść go i zagotować w wodzie. Po tym czasie należy odstawić wywar na kilka godzin, a następnie przelać do butelki z atomizerem i dokładnie spryskać rośliny. Nie wolno pominąć wewnętrznej części liści oraz pędów przy samej ziemi. Zapach czosnku działa odstraszająco, a dodatkowo warzywo to blokuje rozwój larw.

Specjalisty oprysk na ćmę bukszpanową

Jeżeli szukasz broni ostatecznej to w walce z ćmą bukszpanową należy poznać te bakterie. Jednym z częściej rekomendowanych środków na ćmę bukszpanową są preparaty zawierające bakterie Bacillus thuringiensis. Doprowadzają one do szybkiej śmierci szkodników. Bakteria ta zasiedla przewody pokarmowe szkodników poprzez przyłączenie się do białek receptorowych na powierzchni komórek jelitowych owadów. Tam wytwarzane są białka toksyczne dla gąsienic. Zaatakowane w ten sposób szkodni umierają w ciągu maksymalnie 3 dób. Bacillus thuringiensis jest bezpieczna dla ludzi i zwierząt. Wybierając kupny oprysk na mszyce upewnij się, czy w składzie jest właśnie bakteria Bacillus thuringiensis.

Po skutecznym usunięciu szkodniki stosuj nawozy, które pozwolą bukszpanową na szybki powrót do zdrowia. Szczególnie polecana są odżywki bogate w azot, który przyspiesza regenerację oraz stymuluje rozrost nowych liści.