Tak zmieni się plac Trzech Krzyży. Totalna awantura, mieszkańcy wściekli. "Beznadzieja"

To kolejny etap przebudowy placu Trzech Krzyży! We współpracy z konserwatorem zabytków i dzięki wsparciu Rady Warszawy, Zarząd Dróg Miejskich ogłasza przetarg na dodatkową zieleń. Na placu pojawi się blisko 30 nowych drzew. Trwają też przygotowania do oddania do użytku wschodniej jezdni i przerzucenia frontu robót za zachód. Niektórzy mieszkańcy są wściekli! Nie akceptują takiego pomysłu. Dlaczego?