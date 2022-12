Wyleją asfalt jak stopnieje śnieg. Drogowcy o remoncie na Placu Trzech Krzyży

Układ niżowy Franciszka nadciąga do Warszawy! Odliczamy godziny do wielkiej odwilży

Na Placu Trzech Krzyży pod koniec wakacji wykonawca prac, wybrany przez Zarząd Dróg Miejskich, zaczął prowadzić swoje prace. Miała być wymiana nawierzchni, modernizacja przystanków autobusowych i stworzenie nowych terenów zielonych (kosztem miejsc parkingowych). Gdy robotnicy zerwali z jezdni asfalt odkryli pod nim przedwojenny bruk. Znalezisko opóźniło prace, bo urzędnicy musieli się zastanowić co zrobić z tym fantem. W końcu podjęto decyzję, że stara kostka zostanie z powrotem zalana świeżym asfaltem, bo teraz nie ma odpowiedniej dokumentacji i środków na to, by bruk był gdzieś wyeksponowany. Prace mogły więc ruszać. Niestety przyszła zima, która jak wiemy, w tym roku na każdej płaszczyźnie zaskoczyła drogowców. Robotnicy na Placu Trzech Krzyży utknęli więc w zaspach…

Drogowcy ułożą asfalt jak stopnieje śnieg

Mieszkańcy znów zauważyli, że na placu budowy hula wiatr i za wiele się nie dzieje. Drogowcy tłumaczą dlaczego… - Dziś pogoda wybitnie zimowa, śnieg nie odpuszcza. Ale według prognoz niebawem powinien zacząć topnieć - przekazał Jakub Dybalski, rzecznik ZDM. Robotnicy czekają więc na zapowiadaną przez synoptyków odwilż, o której my również pisaliśmy na se.pl. - Jeśli sprawdzą się prognozy pogody, zaczniemy układać nawierzchnię. Z podaniem konkretnych dat rozpoczęcia i zakończenia czekamy, aż pogoda rzeczywiście się zmieni. Poinformujemy o tym odpowiednio wcześniej - dodał Jakub Dybalski.

Będzie nowa organizacja ruchu. Kiedy? Nie wiadomo

ZDM planuje ułożyć asfalt na całej wschodniej jezdni od Al. Ujazdowskich do skrzyżowania z ul. Książęcą, a także w rejonie pomnika Wincentego Witosa. Po zakończeniu asfaltowania kierowcy wrócą na wschodnią jezdnię na Placu Trzech Krzyży. Po stronie zachodniej ruch będzie odbywał się tak, jak przed rozpoczęciem przebudowy, czyli od strony ronda de Gaulle’a w kierunku południowym. Kolejny etap zakłada prace na północnej jezdni placu. - O szczegółach nowej czasowej organizacji ruchu poinformujemy w chwili oddania do ruchu wschodniej jezdni Placu Trzech Krzyży - podsumował rzecznik ZDM.

Przedwojenne torowisko odkryte na Placu Trzech Krzyży podczas modernizacji