Franciszka nadciąga do Warszawy. Idzie wielka odwilż

W poniedziałek, 19 grudnia, w Warszawie widoczne są już bardzo duże zmiany w pogodzie. Jest cieplej i przede wszystkim bardzo słonecznie. Rozpoczyna to głęboki układ niżowy o imieniu Franciszka, który nadciąga nad Wyspy Brytyjskie i tym samym przegania mroźny wyż Kaspar na wschód. Takie zachowanie pogody, sprawia, że dojdzie do odwrócenia się cyrkulacji atmosferycznej z północnej na południową. Ubiegła noc, z niedzieli na poniedziałek była jeszcze dość mroźna, jednak od dziś (19 grudnia) powinniśmy zacząć odczuwać odwilż w Warszawie.

Do wieczora niż Franciszka powinna objąć całą zachodnią część Polski. Od wtorku poczujemy już prawdziwą zmianę w temperaturze. Termometry zaczną wskazywać wartości dodatnie. Kilka stopni na plusie będzie utrzymywało się przez najbliższe dni.

Wciąż trudne warunki pogodowe. Będzie wiało i padało

Niestety powyższym zmianom mogą towarzyszyć opady deszczu. Miejscami będzie to marznący deszcz, który będzie powodował bardzo trudne warunki na drogach i chodnikach. Z powodu lodu i błota pośniegowego będzie bardzo ślisko. Do tego trzeba przygotować się też na porywisty wiatr. Na ogół do 50/60 km/h, ale miejscami nawet do 60-80 km/h. Będzie to potęgowało uczucie przeszywającego chłodu obniżając temperaturę odczuwalną.

Groźne sople lodu

Nadchodzące roztopy będą powodowały, że z dachów zacznie spływać woda. Ta jednak, wciąż miejscami może zamarzać. Szczególnie w nocy. Wtedy będą tworzyły się duże, ostre i śmiertelnie niebezpieczne sople lodu, które są realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Jaka kara grozi za ich nieusunięcie i kto za to odpowiada? Więcej w tym artykule: [LINK].

Zaspy śniegu i siarczysty mróz. Zima uderzyła w Warszawę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.