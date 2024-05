Śmiertelne potrącenie pieszego pod Grójcem. Nie żyje 45-latek

Bikówek. Śmiertelne potrącenie pieszego

Koszmar rozegrał się kilkanaście minut po godz. 21 we wtorek, 30 kwietnia. - 63-letni kierowca audi, na nieoświetlonym terenie poza obszarem zabudowanym, na prostym odcinku drogi potrącił 45-leniego pieszego - przekazał asp. Marcin Sawicki z mazowieckiej policji.

Niestety, pomimo podjętej reanimacji życia pieszego nie udało się uratować. Zginął na miejscu. - Kierowca audi był trzeźwy - zapewnił policjant.

Na miejscu wypadku policjanci prowadzili działania pod nadzorem prokuratora. Droga przez trzy godziny była zablokowana, a kierowcy musieli jeździć wyznaczonymi objazdami.

Mundurowi będą wyjaśniali szczegółowe przyczyny i okoliczności tragedii.

Ważny apel policji

- Zwracamy się do kierowców z prośbą o ostrożność, a do pieszych o noszenie elementów odblaskowych i prawidłowe korzystanie z dróg - zaapelował asp. Marcin Sawicki i przypomniał, że że to, że pieszy widzi pojazd, nie oznacza, że kierowca zauważy pieszego. - Pomimo dobrych warunków na drodze i słońca zachęcającego do szarżowania podczas jazdy apelujemy, aby jednak zdjąć tę nogę z gazu - dodał.

Warto zaznaczyć, że tylko wczorajszej doby (30 kwietnia) na terenie garnizonu mazowieckiego zatrzymano 11 nietrzeźwych kierowców. Dlatego dołączmy się do apelu mundurowych. Niech to będzie bezpieczna majówka.