Tramwaj na Banacha wraca, ale utrudnienia na Ochocie zostają. Sprawdź, co wciąż jest zamknięte!

Przywrócono ruch tramwajowy na pętlę Banacha oraz udostępniono obie jezdnie ulicy Grójeckiej.

Kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniami na Grójeckiej i Banacha, a także z jedną jezdnią na Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Zakończenie budowy trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego planowane jest na drugą połowę 2026 roku.

Ochota. Utrudnienia dla kierowców. Czy będzie ciasno?

Mimo oddania do użytku głównych odcinków Grójeckiej, kierowcy poruszający się po Ochocie nadal muszą liczyć się ze zwężeniami i zamkniętymi pasami. Prace wykończeniowe, takie jak budowa chodników czy układanie ostatniej warstwy asfaltu, wymagają czasowego zajmowania części dróg.

Ulica Bitwy Warszawskiej 1920 r. Główny front robót

Ulica Bitwy Warszawskiej 1920 r. pozostaje największym wyzwaniem dla kierowców. Na odcinku od Grójeckiej do Alej Jerozolimskich wciąż dostępna jest tylko jedna jezdnia. To właśnie tutaj trwają intensywne prace przy budowie rampy zjazdowej do podziemnego tunelu tramwajowego, który powstaje pod Parkiem Pięciu Sióstr. Kierowcy muszą liczyć się z tym, że utrudniona organizacja ruchu potrwa jeszcze wiele miesięcy. Przejazd tym odcinkiem, zwłaszcza w godzinach szczytu, nadal będzie wiązać się koszmarnymi korkami.

Grójecka i Banacha. Uwaga na lokalne zwężenia

Choć obie jezdnie Grójeckiej są już przejezdne, kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność. Na Grójeckiej w stronę centrum, za skrzyżowaniem z Bitwy Warszawskiej 1920 r., na odcinku do przystanku autobusowego, ruch odbywa się dwoma pasami zamiast trzech z powodu prac przy chodniku.Na Grójeckiej w stronę al. Krakowskiej, za skrzyżowaniem, na fragmencie o długości około 100 metrów, również dostępne są tylko dwa pasy.Na ulicy Banacha w stronę Grójeckiej zamknięty pozostaje prawy pas. Do dyspozycji kierowców jest pas do jazdy prosto i w prawo oraz lewoskręt.Te zwężenia, choć punktowe, mogą powodować spowolnienie ruchu i tworzenie się korków, szczególnie w momentach wzmożonego natężenia ruchu.

Autobusy nadal na objazdach?

Uruchomienie pętli Banacha było doskonałą wiadomością dla pasażerów tramwajów. Jednak nie wszystkie linie autobusowe wróciły na swoje stałe trasy, co wciąż wymaga od pasażerów sprawdzania aktualnych rozkładów jazdy. Po dziewięciomiesięcznej przerwie pasażerowie tramwajów znów mogą korzystać z pętli Banacha przy szpitalu. Przed podróżą warto sprawdzić aktualne informacje na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Kiedy koniec prac? Perspektywa na najbliższe lata

Inwestycja, której częścią jest budowa pierwszego w stolicy tunelu tramwajowego, wciąż generuje istotne ograniczenia w ruchu. Zgodnie z harmonogramem Tramwajów Warszawskich, pierwsze tramwaje mają dojechać do Dworca Zachodniego w drugiej połowie 2026 roku. Do tego czasu mieszkańcy muszą liczyć się z kontynuacją prac, zwłaszcza w rejonie ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. oraz na dalszych odcinkach w stronę Woli.

