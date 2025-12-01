Warszawa stawia na pieszych. W ścisłym centrum pojawią się kolejne przejścia

Nowe przejścia dla pieszych w Warszawie zmieniają oblicze centrum.

Ułatwiają dostęp do komunikacji miejskiej i są udogodnieniem dla osób z niepełnosprawnościami.

Sprawdź, gdzie powstaną kolejne zebry i jak według ZDM wpłyną na codzienne poruszanie się po mieście.

Warszawa rozbudowuje infrastrukturę pieszą

W ostatnich latach w krajobrazie Nowego Centrum Warszawy pojawiło się kilka nowych przejść dla pieszych. Przykładem jest zebra na ulicy Marszałkowskiej, która według deklaracji władz, miała skrócić drogę i ułatwić poruszanie się w tym rejonie.

Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, głównym założeniem tych działań jest zwiększenie dostępności. „Wszystkie przejścia poprawiły dostępność. Ułatwiły dojścia na przystanki tramwajowe i autobusowe. Zapewniły wygodę zwłaszcza osobom z niepełnosprawnościami oraz z wózkami i na wózkach, które przestały być skazane na schody i tunele w ważnych miejscach Śródmieścia” – czytamy w komunikacie ZDM. Działania te mają na celu eliminację barier architektonicznych i zapewnienie bezpieczniejszej oraz bardziej komfortowej przestrzeni dla wszystkich użytkowników.

ZDM zapowiada kolejne zmiany. Gdzie powstaną nowe przejścia dla pieszych?

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił plany dotyczące kolejnych inwestycji. Według zapowiedzi, liczba nowych przejść w Nowym Centrum Warszawy ma się zwiększyć. Najbliższe ma powstać przy ulicy Sienkiewicza. Następnie, jednym z kluczowych projektów ma być przejście przez Aleje Jerozolimskie, które połączy ulicę Bracką. Jest to strategiczny punkt, a wprowadzenie tam dodatkowej zebry może mieć istotny wpływ na ruch pieszy w tej ruchliwej części miasta.

Wśród innych planowanych do wytyczenia w niedalekiej przyszłości lokalizacji wymieniane są m.in. zebry przez Marszałkowską w Osi Saskiej, łączące skraj Ogrodu Saskiego z placem Żelaznej Bramy, a także przejście na wysokości ulicy Żurawiej. Realizacja tych projektów ma na celu usprawnienie komunikacji w obszarach, gdzie piesi obecnie muszą korzystać z podziemnych przejść lub pokonywać dłuższe dystanse.

i Autor: Nowe Centrum Warszawy/ Materiały prasowe