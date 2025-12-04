Wielkie drogowe zmiany na Ursynowie. Weekend pełen utrudnień i objazdów!

W najbliższy weekend ulica Rosoła na Ursynowie zostanie częściowo zamknięta z powodu finałowego etapu wymiany nawierzchni.

Od 5 do 8 grudnia kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się ze znacznymi utrudnieniami i objazdami.

Sprawdź szczegółowy harmonogram prac, zmiany w organizacji ruchu i trasy objazdowe, aby uniknąć korków.

Ursynów. Remont ulicy Rosoła wchodzi w finałowy etap

Drogowcy wracają na Ursynów, by dokończyć jeden z ważniejszych tegorocznych remontów w tej części Warszawy. Po udanej wymianie nawierzchni na ulicy Rosoła na odcinku od ulicy Płaskowickiej do Panoramicznej, która miała miejsce dwa tygodnie temu, przyszedł czas na ostatni fragment. Prace te, choć krótkotrwałe, przyniosą mieszkańcom długofalowe korzyści w postaci większego komfortu i bezpieczeństwa. Nowoczesne technologie stosowane przy układaniu nawierzchni gwarantują jej trwałość na wiele lat, co ograniczy potrzebę przeprowadzania częstych, drobnych napraw w przyszłości.

Już w weekend rozpoczną się ostatnie prace

Finałowy etap remontu ulicy Rosoła został precyzyjnie zaplanowany na weekend, aby zminimalizować jego wpływ na codzienne natężenie ruchu.Prace rozpoczną się w piątek, 5 grudnia, o 22 i potrwają nieprzerwanie do poniedziałku, 8 grudnia, do 5 rano. W tym czasie zamknięta dla ruchu zostanie jezdnia ulicy Rosoła w kierunku północnym (w stronę ulicy Rodowicza „Anody”) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Panoramiczną do skrzyżowania z ulicą Ciszewskiego. Co ważne, ruch na drugiej jezdni, w kierunku ulicy Płaskowickiej, będzie odbywał się bez żadnych zmian. Celem prac jest frezowanie starej, zniszczonej nawierzchni i ułożenie nowego, trwałego asfaltu.

Zaczęli weekendowe remonty dróg! Powązkowska z nowym asfaltem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kierowcy muszą przygotować się na objazdy

Weekendowe zamknięcie fragmentu ulicy Rosoła wymusza wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. Kierowcy muszą przygotować się na konieczność korzystania z alternatywnych tras. Jezdnia ulicy Rosoła w stronę ul. Rodowicza „Anody” zostanie całkowicie zamknięta tuż za skrzyżowaniem z ul. Panoramiczną. Wyjazd z ulic Panoramicznej i Wesołej będzie możliwy wyłącznie w prawo, w kierunku ulicy Płaskowickiej. Nie będzie połączenia z ul. Nugat. Mieszkańcy ulicy Nugat muszą liczyć się z tym, że straci ona tymczasowo połączenie z ulicą Rosoła. Kierowcy jadący ulicą Gandhi w stronę Rosoła będą mogli skręcić tylko w prawo, w stronę ulicy Branickiego. Skręt w lewo będzie niemożliwy. Główny, oficjalny objazd dla zamkniętego odcinka ulicy Rosoła został wyznaczony ulicą Płaskowicką, następnie aleją Komisji Edukacji Narodowej (KEN) aż do ulicy Ciszewskiego, skąd będzie można wrócić na ulicę Rosoła za remontowanym fragmentem.

Autobusy pojadą zmienionymi trasami

Utrudnienia odczują również pasażerowie Warszawskiego Transportu Publicznego. W związku z zamknięciem ulicy Rosoła, zmianie ulegną trasy aż sześciu linii autobusowych. Autobusy linii: 148, 166, 179, 185, 503 oraz linii nocnej N37 kursujące w kierunku północnym, zostaną skierowane na trasę objazdową prowadzącą ulicą Cynamonową. Oznacza to pominięcie przystanków zlokalizowanych na wyłączonym z ruchu fragmencie ulicy Rosoła. Pasażerom zaleca się dokładne sprawdzenie rozkładów jazdy przed podróżą. Szczegółowe informacje o zmianach w trasach i aktualne rozkłady jazdy dostępne są na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego. Nowy asfalt znacząco zredukuje drgania i hałas, co odczują zarówno kierowcy, jak i mieszkańcy okolicznych budynków.

i Autor: info ulice/ Materiały prasowe W najbliższy weekend ulica Rosoła na Ursynowie zostanie częściowo zamknięta z powodu finałowego etapu wymiany nawierzchni.

Polecany artykuł: Kierowców czekają weekendowe utrudnienia w drodze na Targówek