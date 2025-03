"Pytanie na Śniadanie" poszło na całość. Program TVP2 zdeklasował konkurencję

Co za odpowiedź

"Pytanie na Śniadanie" to jeden z czołowych programów śniadaniowych w Polsce, który konsekwentnie zwiększa swoją widownię. Format prowadzony przez TVP2 od lat cieszy się uznaniem widzów, a za jego sukces odpowiada szefowa programu – Barbara Dziedzic. Wg danych Nielsen Audience Measurement* ostatni weekend był dla formatu rekordowy.

PnŚ zanotowało rekordowe wyniki oglądalności

Pasmo śniadaniowe TVP zanotowało i mocne otwarcie weekendu, i przewagę w kluczowych grupach odbiorców i rekordową oglądalność - a wszytko to w jeden weekend.

W piątek, 28 marca "Pytanie na Śniadanie" oglądało średnio 350,6 tys. widzów, a w szczytowym momencie aż 469,3 tys.. Przełożyło się to na 8,5% udziału TVP2 w paśmie emisji (grupa 4+), co zagwarantowało programowi pozycję lidera. Sobota przyniosła jeszcze lepsze wyniki. Program przyciągnął 406,1 tys. widzów (597,1 tys. w piku) w grupie 4+, co zapewniło TVP2 7,8% udziału w rynku. W grupie komercyjnej 16-49 "Pytanie na Śniadanie" osiągnęło 125,6 tys. widzów (199 tys. w piku) i 7,2% udziału w paśmie.

Największy sukces program odnotował w niedzielę, 30 marca. Audycję obejrzało 410,9 tys. widzów (593,7 tys. w piku), co przełożyło się na 7% udziału TVP2 w rynku. W grupach komercyjnych 16-59 i 16-49 wyniki prezentowały się równie imponująco:

202,4 tys. widzów w grupie 16-59 (pik – 275,4 tys., udział w paśmie 7%),

145,1 tys. widzów w grupie 16-49 (pik – 201,1 tys., udział w paśmie 7,7%).

Tego dnia program śniadaniowy TVP2 miał niemal dwukrotnie większą widownię niż konkurencyjne "Dzień Dobry TVN" (grupa 4+), co potwierdza jego silną pozycję w ramówce weekendowej telewizji.

*Dane: Nielsen Audience Measurement; AMR i SHR% 4+, 16-49 i 16-59.

Pytanie na śniadanie. Nowe studio TVP