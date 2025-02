Polka twierdziła, że jest Madeleine McCann! Została aresztowana

Polka Julia Faustyna twierdziła, że jest Madeleine McCann. Została właśnie aresztowana w Wielkiej Brytanii. Ujawniono zarzuty

Sprawa zaginięcia Madeleine McCann swojego czasu budziła tyle emocji, co sprawa Iwony Wieczorek w naszym kraju. Dziewczynka zniknęła z pokoju hotelowego w Portugalii, do której przyjechała z rodzicami w 2007 roku. Do dziś nie odnaleziono dziewczynki żywej ani martwej, a teorii na temat zaginięcia sformułowano bardzo dużo. Jak zwykle w przypadku zaginięć, pojawia się wiele fałszywych tropów, przez które rodzina musi zmagać się ze skrajnymi emocjami podczas rozbudzania nadziei, a potem jej tracenia. A ponieważ sprawa jest bardzo medialna, takich tropów nie brakuje. Za jeden z nich jest odpowiedzialna pewna 23-letnia dziś kobieta z Polski. Niejaka Julia Waldelt, znana też jako Julia Wendell lub Julia Faustyna w 2023 roku zyskała popularność, rozgłaszając w sieci, że może być zaginioną i odnalezioną po latach Madeleine McCann. Testy DNA wykazały, że to nieprawda, bo Julia ma pochodzenie polsko-rumuńsko-litewskie, po czym kobieta na jakiś czas zapadła się pod ziemię. Ale niedawno wróciła, twierdząc, że inne testy wykazały u niej pewną domieszkę brytyjskiej krwi oraz rzekome wspólne cechy rysow twarzy z Madeleine. Musiała wykazać się nie lada obsesją na tym punkcie, skoro w końcu trafiła za kratki. Julia Faustyna przyleciała niedawno do Wielkiej Brytanii i od razu na lotnisku została skuta w kajdanki i zabrana przez policję razem z 60-letnią osobą z Wielkiej Brytanii, której nazwiska nie ujawniono. „23-letnia kobieta z Polski i 60-letnia kobieta z Walii zostały aresztowane pod zarzutem stalkingu połączonego z wywołaniem poważnego niepokoju i stresu. Obie pozostają w areszcie, a dochodzenie jest kontynuowane” - podała brytyjska policja.

Zaginięcie Madeleine McCann. Co stało się 2 maja 2007 roku w kurorcie Praia de Luz?

Madeleine McCann zniknęła 3 maja 2007 roku. Brytyjska rodzina McCannów spędzała wakacje w portugalskim kurorcie Praia de Luz w hotelu Ocean Club. Kate i Gerry McCann, para lekarzy, zabrała na wakacje 4-letnią córkę Madeleine i jej młodsze rodzeństwo, roczne bliźniaki. Co wieczór para spędzała czas z przyjaciółmi w barze tapas. Dzieci zostawały w hotelowych pokojach oddalonych od baru o około 100 metrów. Feralnego wieczoru Maddie i bliźniaki też zostały w apartamencie. Rodzice i znajomi co jakiś czas sprawdzali, czy w pokoju wszystko jest w porządku. Gdy o godzinie 22 Kate weszła do apartamentu, według swoich późniejszych zeznań zobaczyła puste łóżko Maddie i otwarte okno. Po chwili dziecka szukał cały hotel. Potem zawiadomiono policję. Mijały dni, a żaden trop się nie pojawiał.Portugalski śledczy wskazuje na rodziców. Oficjalne śledztwo - na Niemca

Głównym podejrzanym przez lata był pewien Niemiec. Niedawno został unieiwnniony

Prowadzący śledztwo portugalskie utrzymywał, że to rodzice są winni śmierci córki. Miały tego dowodzić ślady biologiczne znalezione na zabawce Maddie, z którą nie rozstawała się Kate oraz w wynajętym przez McCannów w Portugalii samochodzie, jak również w dwóch miejscach apartamentu McCannów. Ślady te wykryły psy wyszkolone do poszukiwania zwłok. Kolejne badania podważyły jednak rzekomo stuprocentową wiarygodność tych znalezisk, lecz prawdopodobieństwo było nadal duże. W międzyczasie McCannowie za radą prawników pospiesznie opuścili Portugalię. Od 2007 roku sprawdzono blisko 200 różnych tropów. Trzy lata temu za głównego podejrzanego uznano siedzącego w więzieniu za inne przestępstwa niemieckiego pedofila Christiana Bruecknera, a prokuratura stwierdziła, że Maddie nie żyje, choć ciała jeszcze nie znaleziono. Mężczyzna ostatecznie został uniewinniony.

Julia Wandelt, 23, from Poland, was arrested at Bristol Airport on suspicion of stalking & harassing Kate & Gerry McCann, the parents of missing Madeleine McCann.

