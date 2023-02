Polka Julia Faustyna to zaginiona Madeleine McCann? "Rodzina Maddie chce testów DNA"

21-letnia Julia to zaginiona Madeleine McCann?! Publikuje dowody, czy dojdzie do badań DNA? [WIDEO]

Polka to zaginiona Madeleine McCann? Julia Faustyna twierdzi, że skontaktowała się z rodziną Maddie, a jej rodzina chce testów DNA

Czy niejaka Julia Faustyna to zaginiona przed laty Madeleine McCann? Kobieta, będąca autorką profilu na Instagramie "iammadeleinemcann" podaje się za tę samą osobę, która zniknęła w 2007 roku Portugalii jako 4-latka. Polka raz po raz zamieszcza w mediach społecznościowych wywody o rzekomych poszlakach, jakie mają wskazywać na to, że naprawdę jest Maddie. Jak twierdzi Julia Faustyna, ma takie same pieprzyki jak zaginiona Madeleine McCann, taką samą skazę na oku i utrzymuje, że jej rodzice nie są jej biologicznymi matką i ojcem. Ponadto twierdzi, iż jako dziecko była molestowana przez męża babci pochodzącego z Niemiec i mającego takie samo nazwisko jak osoba podejrzana w tej sprawie. Czy to wszystko wytwór fantazji, a może szokująca rzeczywistość?

"Powiedział, że skontaktuje mnie dzisiaj z rodzicami Madeleine i zrobimy testy DNA"

Julia Faustyna opowiada, że próbowała kontaktować się z policją, ale nie została wysłuchana i nikt jej nie odpisał. Jednocześnie utrzymuje, iż udało jej się nawiązać kontakt z kuzynem zaginionej Madeleine McCann. "Mam nadzieję, że kuzyn jest prawdziwy. Powiedział, że skontaktuje mnie dzisiaj z rodzicami Madeleine i zrobimy testy DNA. Mogą przylecieć do Polski albo przekażemy swoje próbki" - twierdzi Polka. Pozostaje poczekać na ciąg dalszy tej frapującej historii!

Zaginięcie Madeleine McCann 2 maja 2007 roku. Jedno z najbardziej tajemniczych zaginięć naszych czasów

Madeleine McCann zniknęła 3 maja 2007 roku. Brytyjska rodzina McCannów spędzała wakacje w portugalskim kurorcie Praia de Luz w hoteu Ocean Club. Kate i Gerry McCann, para lekarzy, zabrała na wakacje 4-letnią córkę Madeleine i jej młodsze rodzeństwo, roczne bliźniaki. Co wieczór para spędzała czas z przyjaciółmi w barze tapas. Dzieci zostawały w hotelowych pokojach oddalonych od baru o około 200 metrów. Feralnego wieczoru Maddie i bliźniaki też zostały w apartamencie. Rodzice i znajomi co jakiś czas sprawdzali, czy w pokoju wszystko jest w porządku. Gdy o godzinie 22 Kate weszła do apartamentu, zobaczyła puste łóżko Maddie i otwarte okno. Po chwili dziecka szukał cały hotel. Potem zawiadomiono policję. Mijały dni, a żaden trop się nie pojawiał. Prowadzący śledztwo portugalskie utrzymywał, że to rodzice są winni śmierci córki. Miały tego dowodzić ślady biologiczne znalezione na zabawce Maddie, z którą nie rozstawała się Kate oraz w wynajętym przez McCannów w Portugalii samochodzie. Ślady te wykrył pies do poszukiwania zwłok. Kolejne badania podważyły jednak rzekomo stuprocentową wiarygodność tych znalezisk. W międzyczasie jednak McCannowie za radą prawników pospiesznie opuścili Portugalię. Od 2007 roku sprawdzono blisko 200 różnych tropów. Trzy lata temu za głównego podejrzanego uznano niemieckiego pedofila Christiana Bruecknera, a prokuratura stwierdziła, że Maddie nie żyje, choć ciała jeszcze nie znaleziono. Dotychczas nikt nie usłyszał żadnych zarzutów w tej tajemniczej sprawie.

Sonda Czy sprawę zaginięcia Madelaine McCann uda się kiedykolwiek wyjaśnić? Minęło 16 lat, więc nie ma szans Myślę, że tak, po tym jak osoby za tym stojące same się przyznają Nie wiem, to wróżenie z fusów

Quiz. Jak dobrze znasz kryminały? Prawdziwy fan powieści kryminalnych musi zdobyć 10 na 12 punktów! Pytanie 1 z 12 11. Najsłynniejszą niemiecką autorką kryminałów jest: Camilla Lackberg Ann Cleeves Charlotte Link Dalej