Tak wygląda siostra Madeleine McCann! Zeznawała przeciw polskiej stalkerce

Sprawa zaginięcia Madeleine McCann do dziś budzi wiele emocji i spekulacji. Dziewczynka zniknęła z pokoju hotelowego w Portugalii, do której przyjechała z rodzicami w 2007 roku. Ponieważ sprawa jest bardzo medialna, nie brakuje fałszywych tropów. Za jeden z nich jest odpowiedzialna pewna 24-letnia dziś kobieta z Polski. Niejaka Julia Waldelt, znana też jako Julia Wendell lub Julia Faustyna w 2023 roku zyskała popularność, rozgłaszając w sieci, że może być zaginioną i odnalezioną po latach Madeleine McCann. Testy DNA wykazały, że to nieprawda. Ale Polkę ogarnęła na tym punkcie obsesja. W końcu trafiła za kratki pod zarzutem stalkingu rodziny Maddie - wydzwaniała do nich, pisała pełno listów. Julia Faustyna przyleciała w lutym do Wielkiej Brytanii i od razu na lotnisku została skuta w kajdanki i zabrana przez policję. Teraz ruszył proces.

"To był dla mnie szok. Zaczęła mnie śledzić, próbowałam zamknąć drzwi, a ona próbowała je przytrzymać"

Wśród zeznających w Sądzie Koronnym w Leicester znalazła się dorosła dziś siostra Madeleine McCann. Gdy Maddie zniknęła, w tym samym pokoju hotelowym spało jej młodsze rodzeństwo, Amelie i Sean. Dziś mają po 20 lat. Zdjęcia Amelie pojawiły się w mediach. Blondynka nie jest szczególnie podobna do Maddie. „To dość niepokojące. Ona wymyśla te rzekome wspomnienia, mimo że nie jest Madeleine” – powiedziała sędziemu cytowana przez "Daily Mail" Amelie McCann, odnosząc się do obsesyjnych stwierdzeń Julii. Polka wmówiła sobie, że ma wspomnienia z wczesnego dzieciństwa, w których jest Maddie i bawi się z Amelie i Seanem. „Poczułam się dość nieswojo, było to dość przerażające” - zeznała 20-latka. Jej brat Sean McCann, również 20-letni, przekazał w oświadczeniu odczytanym w sądzie, że działania Wandelt były dla niego „głęboko stresujące i niepokojące”.

Kate McCann, 57-letnia matka zaginionej dziewczynki, zeznała z kolei, że była „przerażona i roztrzęsiona”. "To był dla mnie szok. Zaczęła mnie śledzić, próbowałam zamknąć drzwi, a ona próbowała je przytrzymać". Ojciec zaginionej dziewczynki, Gerry McCann, dodał: "Wiemy, że ona nie jest naszą córką. Nie ma żadnych dowodów, że Madeleine nie żyje. Wciąż mamy nadzieję, że jest gdzieś tam. Ale takie osoby jak ona tylko utrudniają śledztwo". Proces trwa.

Zaginięcie Madeleine McCann. Co stało się 2 maja 2007 roku w kurorcie Praia de Luz?

Madeleine McCann zniknęła 3 maja 2007 roku. Brytyjska rodzina McCannów spędzała wakacje w portugalskim kurorcie Praia de Luz w hotelu Ocean Club. Kate i Gerry McCann, para lekarzy, zabrała na wakacje 4-letnią córkę Madeleine i jej młodsze rodzeństwo, roczne bliźniaki. Co wieczór para spędzała czas z przyjaciółmi w barze tapas. Dzieci zostawały w hotelowych pokojach oddalonych od baru o około 100 metrów. Feralnego wieczoru Maddie i bliźniaki też zostały w apartamencie. Rodzice i znajomi co jakiś czas sprawdzali, czy w pokoju wszystko jest w porządku. Gdy o godzinie 22 Kate weszła do apartamentu, według swoich późniejszych zeznań zobaczyła puste łóżko Maddie i otwarte okno. Po chwili dziecka szukał cały hotel. Potem zawiadomiono policję. Mijały dni, a żaden trop się nie pojawiał.

Portugalski śledczy wskazuje na rodziców. Oficjalne śledztwo wskazywało na Niemca

Prowadzący śledztwo portugalskie utrzymywał, że to rodzice są winni śmierci córki. Miały tego dowodzić ślady biologiczne znalezione na zabawce Maddie, z którą nie rozstawała się Kate oraz w wynajętym przez McCannów w Portugalii samochodzie, jak również w dwóch miejscach apartamentu McCannów. Ślady te wykryły psy wyszkolone do poszukiwania zwłok. Kolejne badania podważyły jednak rzekomo stuprocentową wiarygodność tych znalezisk, lecz prawdopodobieństwo było nadal duże. W międzyczasie McCannowie za radą prawników pospiesznie opuścili Portugalię. Od 2007 roku sprawdzono blisko 200 różnych tropów. Trzy lata temu za głównego podejrzanego uznano siedzącego w więzieniu za inne przestępstwa niemieckiego pedofila Christiana Bruecknera, a prokuratura stwierdziła, że Maddie nie żyje, choć ciała jeszcze nie znaleziono. Mężczyzna ostatecznie został uniewinniony.

