Dlaczego wyją syreny alarmowe w Warszawie 16 grudnia? Jest komunikat!

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-12-16 11:03

Od poniedziałku (15 grudnia) mieszkańcy województwa mazowieckiego mogą być zaskoczeni nagłym dźwiękiem syren alarmowych. Od godzin porannych do popołudniowych rozbrzmiewać będą syreny alarmowe, co naturalnie może wywołać niepokój i pytania o potencjalne zagrożenie. W obliczu aktualnych wydarzeń na świecie, każda taka aktywacja systemu alarmowego natychmiast przykuwa uwagę i budzi obawy. Jest komunikat w tej sprawie. Dlaczego syreny alarmowe wyją w Warszawie i okolicy? Tłumaczymy w artykule.

Syreny alarmowe na Mazows.jpg

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Na obrazie dominują trzy tubowe głośniki, jasnoszarego koloru, zamontowane na metalowym słupie. Głośniki są rozmieszczone tak, że jeden skierowany jest frontalnie, a dwa pozostałe rozchodzą się na boki, tworząc wachlarzowaty układ. Pod głośnikami widać plątaninę czarnych kabli. Słup, na którym umieszczono głośniki, jest wysoki i cienki, w kolorze szarym, niemal pionowo biegnie przez centralną prawą część kadru. Tło stanowi jasne, zachmurzone niebo w odcieniach szarości i bieli, zajmujące większość górnej połowy obrazu. Poniżej, w dole kadru, widoczne są fragmenty dachów budynków mieszkalnych o ciemnobrązowych i szarych pokryciach, z jasnymi szczytami ścian. Dalej w tle rośnie las, którego drzewa są pozbawione liści i sprawiają wrażenie zarośli na horyzoncie.
  • Od poniedziałku na Mazowszu zawyją syreny alarmowe.
  • Wojewoda mazowiecki przeprowadzi test systemu alarmowania i ostrzegania ludności w ramach ćwiczenia „Syrena-25”.
  • Celem jest sprawdzenie sprawności systemu i gotowości służb.
  • Nie ma powodu do obaw − to tylko ćwiczenia. Zgłoś swoje uwagi, aby pomóc usprawnić system!

Dlaczego wyją syreny alarmowe dzisiaj?

Ratusz wyjaśnia, że od 15 do 18 grudnia, w godzinach od 8 do 15, wojewoda mazowiecki przeprowadzi test systemu alarmowania i ostrzegania ludności w ramach ćwiczenia „Syrena-25”. Celem jest sprawdzenie, czy sygnały alarmowe działają poprawnie i czy służby są gotowe do reakcji w sytuacjach kryzysowych.

W czasie ćwiczenia będą włączane syreny alarmowe. Pojawi się ciągły dźwięk trwający 1 minutę, zarówno jako ogłoszenie, jak i odwołanie alarmu − informują urzędnicy.

Wszystkie uruchomienia syren są wyłącznie testowe. Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań.

Ćwiczenia mają sprawdzić sprawność systemu i procedury reagowania w nagłych sytuacjach. Sygnały pozwalają też ocenić, czy są dobrze słyszalne w terenie i docierają do mieszkańców.

Jak zgłosić uwagi do testu syren?

Warszawiacy, którzy usłyszą syrenę, mogą zgłosić ten fakt w aplikacji Warszawa 19115, na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu lub pod numerem telefonu 19115. Każde zgłoszenie potwierdza, że system działa prawidłowo.

Co robić podczas testu?

Podsumowując: wyją syreny, ale spokojnie! To tylko test, który pozwoli lepiej chronić mieszkańców w prawdziwych sytuacjach kryzysowych. Zachowaj spokój i pamiętaj − to nie realne zagrożenie, tylko próba sprawności systemu alarmowego.

Sonda
Słyszałeś syreny alarmowe?
