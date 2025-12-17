Dlaczego wyją syreny alarmowe w Warszawie 17 grudnia? Jest komunikat!

Od poniedziałku do czwartku na terenie województwa mazowieckiego zawyją syreny alarmowe.

Sprawdzwane będą działające systemy alarmowania i ostrzegania ludności.

Celem jest sprawdzenie sprawności systemu i gotowości służb do podjęcia akcji.

Dlaczego wyją syreny alarmowe dzisiaj?

Ratusz stołeczny wyjaśnia, że od 15 do 18 grudnia (od poniedziałku do czwartku), w godzinach od 8 do 15, wojewoda mazowiecki przeprowadzi test systemu alarmowania i ostrzegania ludności w ramach ćwiczenia „Syrena-25”. Celem jest sprawdzenie, czy sygnały alarmowe działają poprawnie i czy służby są gotowe do reakcji w sytuacjach kryzysowych. − W czasie ćwiczenia będą włączane syreny alarmowe. Pojawi się ciągły dźwięk trwający 1 minutę, zarówno jako ogłoszenie, jak i odwołanie alarmu − informują urzędnicy.

Wszystkie uruchomienia syren są wyłącznie testowe. Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań. Ćwiczenia mają sprawdzić sprawność systemu i procedury reagowania w nagłych sytuacjach. Sygnały pozwalają też ocenić, czy są dobrze słyszalne w terenie i docierają do mieszkańców.

Jak zgłosić uwagi do testu syren?

Warszawiacy, którzy usłyszą syrenę, mogą zgłosić ten fakt w aplikacji Warszawa 19115, na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu lub pod numerem telefonu 19115. Każde zgłoszenie potwierdza, że system działa prawidłowo.

Co robić podczas testu?

Podsumowując: wyją syreny, ale spokojnie! To tylko test, który pozwoli lepiej chronić mieszkańców w prawdziwych sytuacjach kryzysowych. Zachowaj spokój i pamiętaj − to nie realne zagrożenie, tylko próba sprawności systemu alarmowego.

Syreny zawyły na alarm w Warszawie. Tak reagowali warszawiacy