Jest nagranie z krwawego napadu na sklep w Kobyłce. W ruch poszedł nóż [WIDEO]

Kobyłka. Krwawy napad na sklep, jest nagranie

Dantejskie sceny rozegrały się w sklepie przy stacji kolejowej w Kobyłce. Do sklepu wbiegło dwóch zamaskowanych mężczyzn. – Jeden z nich miał w ręku broń, drugi metalową rurkę. W pewnym momencie wywiązała się szarpanina pomiędzy jednym z nich i właścicielem. Zamaskowany napastnik został ugodzony nożem – przekazała w rozmowie z „Super Expressem” prok. Katarzyna Skrzeczkowska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga.

Teraz w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z całego zajścia. Widać na nim moment, w którym przez drzwi wkraczają uzbrojeni bandyci. Przerażona kasjerka usuwa się na bok, a w tym czasie jeden z napastników próbuje dostać się do kasy sklepowej. Wtedy z zaplecza wychodzi właściciel sklepu. Za kasą dochodzi do szarpaniny, wtedy drugi napastnik przystawia napadniętemu do głowy coś ,co wygląda jak pistolet. Właściciel chwyta za nóż i zaczyna dźgać pierwszego napastnika. Obaj uciekają. Szokujące nagranie zamieszczamy poniżej. Uwaga, tylko dla ludzi o mocnych nerwach!