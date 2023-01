Koszmar!

Napad na sklep w Kobyłce, jedna osoba nie żyje! Co tam się wydarzyło?

Szok! Jedna osoba nie żyje po napadzie na sklep znanej sieci. Do krwawych scen doszło w niedzielę (8 stycznia) przed północą. Do sklepu przy ul. Wołomińskiej miało wtargnąć dwóch napastników. Jedna osoba nie żyje, to prawdopodobnie jeden z przestępców, którzy próbowali okraść sklep. Co tam się wydarzyło?