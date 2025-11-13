Jarmark Warszawski pod PKiN. Będzie jak w Berlinie. Największy diabelski młyn i "(nie)Święty Mikołaj"

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-11-13 15:41

Na placu Defilad już wkrótce będzie można podziwiać świąteczne miasteczko rodem z Berlina. W Warszawie pod koniec listopada zadebiutuje Jarmark Warszawski pod PKiN. Wydarzenie zostało objęte miejskim patronatem. Organizatorzy oprócz licznych stoisk zapewnią diabelski młyn, jeden z najwyższych w Polsce, karuzele i scenę z koncertami.

Jarmark Warszawski pod PKiN. Będzie jak w Berlinie. Największy diabelski młyn i (nie)święty Mikołaj

i

Autor: jarmark.waw.pl/ Materiały prasowe
Jarmark Warszawski 2025

Jarmark Warszawski 2025 zadebiutuje na placu Defilad. Od 28 listopada 2025 roku do 1 stycznia 2026 roku serce stolicy przemieni się w świąteczne miasteczko, które rozmachem nie odstaje od tych widywanych w Berlinie.

Liczne stoiska i dom św. Mikołaja

Na placu Defilad stanie ponad 100 urokliwych, drewnianych domków, oferujących bogactwo produktów i smaków. Odwiedzający, oprócz posiłków i napojów, będą mogli znaleźć tu unikatowe rękodzieło. Wśród stoisk, zgodnie z informacjami zawartymi w interaktywnej mapie organizatora, znajdziemy: akcesoria kuchenne drewniane, bombki choinkowe, rękodzieło i wyroby artystyczne, lampiony, odzież artystyczna z wełny, tekstylia świąteczne, biżuterię, wełnę, bransoletki, biżuterię damską z bursztynem, pocztówki, gadżety, pamiątki oraz zabawki dla dzieci.

Jarmark Warszawski będzie podzielony na trzy strefy: pod Pałacem Kultury i Nauki, obszar centralny oraz obszar od ulicy Marszałkowskiej, co zapewni przestronność i komfort poruszania się. Dla wygody odwiedzających dostępne będą toalety, w tym te przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Diabelski młyn obok PKiN i scena

Jednak to nie tylko stoiska przyciągną uwagę. Prawdziwą perłą Jarmarku Warszawskiego ma być diabelski młyn Sky55, jeden z najwyższych w Polsce. Z jego gondoli, na wysokościach, rozpościerać się będzie zapierający dech w piersiach widok na rozświetloną Warszawę.

Oprócz wielkiej karuzeli, na gości czekają inne atrakcje: klasyczna karuzela wenecka oraz nastrojowa karuzela „choinka”. W miasteczku stanie też „Domek Mikołaja”, gdzie będzie można spotkać "(nie)Świętego Mikołaja" - w czarnej skórze i z tatuażami. Na scenie Jarmarku Warszawskiego odbywać się będą koncerty, występy artystyczne, wydarzenia specjalne oraz akcje charytatywne. Kto wystąpi i ile to wszystko będzie kosztować? Na razie nie wiadomo.

Godziny otwarcia jarmarku zostały dostosowane do świątecznego okresu:

  • Poniedziałek - Czwartek: 11:00 – 21:00
  • Piątek, Sobota: 11:00 – 22:00
  • Niedziela: 11:00 – 21:00
  • Wigilia – 24.12: 10:00 – 16:00
  • Święta – 25–26.12: 12:00 – 21:00
  • Sylwester – 31.12: 11:00 – 21:00
  • Nowy Rok – 01.01: 12:00 – 17:00

