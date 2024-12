Przebudowa Warszawy Zachodniej na finiszu. "Prace zaawansowane w 96%"

Od weekendu obowiązuje nowy rozkład jazdy PKP. Wraz z nim kończy się jedna z największych inwestycji na kolei w Polsce. Przebudowa Warszawy Zachodniej jest już zaawansowana w 96 procentach. Kolejarze potwierdzili, że wszystkie prace na torach zostały zakończone. - Ruch odbywa się po wszystkich rozjazdach i peronach. Mówimy o kompletnie nowym standardzie obsługi pasażera i bezpieczeństwie ruchu kolejowego - mówi z dumą Marcin Mochocki, dyrektor ds. realizacji inwestycji w PKP PLK.

Jeszcze w grudniu uruchomione zostaną wszystkie windy prowadzące z nowej kładki na perony. Skończą się również prace od strony ul. Tunelowej, gdzie od zera wybudowano nowoczesną halę dworca. Powstały nowe parkingi, ścieżki rowerowe i chodniki. Tym samym największe utrudnienia w obrębie stacji przejdą do historii. Do połowy 2025 roku pasażerowie poczekają jeszcze na przejście podziemne, które połączy wszystkie perony Warszawy Zachodniej między Wolą a Ochotą. W nowoczesnym i szerokim tunelu znajdzie się kilkadziesiąt lokali usługowych, handlowych i gastronomicznych. - Można powiedzieć, że w tym przejściu mamy do czynienia ze średniej wielkości galerią handlową. Proces komercjalizacji trwa, idzie bardzo dobrze. Jest duże zainteresowanie najemców - powiedział Mochocki.

- Zakładamy, że prace związane z zakończeniem prac w segmencie tramwajowym, jak i zakończeniem wszystkich odbiorów technicznych po stronie kolejowej nastąpi w okolicy maja-czerwca 2025 roku. Wtedy wystąpimy o pozwolenie na użytkowanie i zakładamy, że pod koniec wakacji przejście podziemne będzie dostępne dla pasażerów - deklaruje Marcin Mochocki z PKP PLK.

Równolegle trwają prace realizowane przez Tramwaje Warszawskie. Pod dworcem budowany jest tunel tramwajowy, który będzie elementem nowej linii do ul. Grójeckiej. - Pierwsze tramwaje dojadą do Dworca Zachodniego w roku 2026 - zadeklarował Konrad Niklewicz, członek zarządu miejskiej spółki. Tym samym Warszawa Zachodnia stanie się jednym z największych węzłów komunikacyjnych w kraju.