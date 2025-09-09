Plan ogólny Warszawy. Tysiące szczegołów do ustalenia a czasu niewiele

Plan ogólny Warszawy. Tysiące szczegółów do ustalenia a czasu niewiele

Plan ogólny gminy to nowy dokument, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Prawo obejmie wszystkie gminy w kraju, a Warszawa będzie największym klockiem w tej układance.

Czym dokładnie ma być ten dokument? Podzieli stolicę na strefy planistyczne. Określi czy i co można na danej działce zbudować. Dzięki temu łatwiej będzie rozwijać miasto w sposób zrównoważony i przejrzysty. Każdy mieszkaniec będzie wiedział jakie zasady panują na danym terenie. Plan ma też ułatwić ochronę przyrody i terenów wypoczynkowych oraz tworzenie nowych miejsc zielonych.

Warszawa to ponad 500 kilometrów kwadratowych powierzchni. Urzędnicy przyznają, że stworzenie dokumentu dla tak ogromnego miasta to nie lada wyzwanie. – W naszym mieście powstaje największy dokument planistyczny w Polsce, czyli plan ogólny, którym zostanie objętych ponad 500 km kw. powierzchni stolicy. Plan ogólny podzieli miasto na niemal 16 tysięcy stref planistycznych, honoruje wszystkie obowiązujące plany miejscowe oraz ujmuje, te, które są na ukończeniu. Co istotne, plan przewiduje pozostawienie wszystkich rodzinnych ogródków działkowych – powiedziała we wtorek (9 września) wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Plan nie zmieni uchwalonych już miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów tych planów miejscowych, które są na zaawansowanym etapie.

Zanim dokument zostanie uchwalony, muszą go uzgodnić lub zaopiniować wszystkie instytucje. W przypadku Warszawy będzie ich aż 80. To m.in. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wody Polskie czy Urząd Transportu Kolejowego. Potem przyjedzie czas na konsultacje społeczne. Urzędnicy planują ich uruchomienie w listopadzie.

Harmonogram jest napięty, a przed samorządowcami masa pracy. Projekt planu już od wczoraj jest dostępny w internecie. Urzędnicy zapewniają jednak, że to dopiero wstępny projekt, który może bardzo się zmienić w trakcie prac z instytucjami i po konsultacjach społecznych. – Projekt będzie ulegał zmianom. Jednocześnie, już na tym etapie Warszawa jest zobligowana do umieszczenia tej wstępnej wersji projektu w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy może zatem zapoznać się z jego treścią, ale nie może jeszcze złożyć do niego swoich uwag – mówiła Kaznowska.

Renata Kaznowska, wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska, wiceprezydentka Warszawy Niewątpliwie to, co daje plan ogólny, to wizja rozwoju naszego miasta. Przede wszystkim pozwala skoordynować cały proces rozwoju miasta z jego potrzebami, ale również z tym, jak miasto będzie się rozwijać w zakresie funkcji społecznych, układów drogowych, transportu publicznego, zieleni miejskiej. Ten dokument wszystko to będzie uspójniał i to jest bardzo duża wartość planu ogólnego

Zgodnie z ustawą każda gmina ma czas na uchwalenie dokumentu do 30 czerwca przyszłego roku. Od 1 lipca 2026 r. bez tego dokumentu nie będzie można wydawać decyzji o warunkach zabudowy. A to oznacza ogromne kłopoty z rozpoczęciem nowych inwestycji na obszarach, dla których nie ma planów miejscowych.,

