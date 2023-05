Absolutnie ekskluzywna wycieczka po Pałacu Kultury. Wiceprezydent Renata Kaznowska oprowadza od piwnic po zegar

To była niezwykły spacer. Dziennikarka „Super Expressu” Izabela Kraj była jedyną przedstawicielką mediów, która towarzyszyła zwycięzcom aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i przewodniczce, w którą wcieliła się wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska w tej wycieczce od piwnic Pałacu Kultury aż po… zegar na 40. piętrze (gmach ma 46 kondygnacji, w tym dwie podziemne).

- Jesteśmy naprawdę pod wrażeniem! – przyznali Agnieszka, Karol i Adam, gdy najpierw wjechali do piwnic PKIN i przechodzili labiryntem korytarzy, uważając by nie obić głów o wystające ze stropu rury, przeszli przez kilka pięter z różnego typu salami Pałacu, aż w końcu mogli wjechać windą techniczną aż pod sam zegar – stosunkowo najmłodszy element gmachu (Pałac Kultury i Nauki 21 lipca skończy 68 lat a zegar w sylwestra obchodził dopiero 23. urodziny).

Zwycięzcy licytacji mogli też zajrzeć do serca Pałacu czyli sterowni w podziemiach, w której zachowały się oryginalne wskaźniki i plan budynku, zwany przez pracowników „żabą” (schemat na ścianie przypomina rozpłaszczona żabę).

Wiceprezydent Renata Kaznowska zna zakamarki Pałacu jak własną kieszeń, była wszak prezesem zarządu PKiN, zanim trafiła do władz Warszawy. Opowiedziała więc o jednej z kłopotliwych awarii, pokazała, do których drzwi przyłożyć ucho, by usłyszeć… tajemniczy dźwięk wewnętrznych instalacji,

- Mało kto wie, że Pałac kultury ma też swoją… kaplicę – mówiła Renata Kaznowska, prowadząc gości do sali z ogromną rzeźbą na ścianie, do złudzenia przypominającą ołtarz, tuż obok sali Warszawskiej, w której odbywają się obrady Rady Warszawy. - Nazwa kaplica wzięła się stąd, że zdarzało się, że ludzie podczas wycieczek, którzy wchodzili do tej sali, żegnali się na widok tej rzeźby. Dziś już nikt o tym miejscu nie mówi inaczej jak „kaplica” – opowiadała Renata Kaznowska.

Ale wizyta pod zegarem i widok na Warszawę z 40. pietra (taras widokowy jest na 30 piętrze) zaparły wszystkim dech w piersiach.

Zapraszamy do obejrzenia GALERII zdjęć i nagrania WIDEO z wycieczki po zakamarkach Pałacu Kultury i Nauki.

Dodatkową niespodzianką dla zwycięzców licytacji była wyjątkowa książka z 1957 roku Państwowego Wydawnictwa Naukowego pt. „Budowa PKiN”, która ukazała się nakładem jedynie 720 sztuk. Wiceprezydent podarowała ten unikat rodzinie na zakończenie wycieczki po Pałacu Kultury