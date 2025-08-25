Muzeum Sztuki Nowoczesnej idzie na rekord. Ponad pół miliona osób zwiedziło kontrowersyjną siedzibę

Muzeum Sztuki Nowoczesnej odwiedziło pół miliona osób

Nowa siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej to bez wątpienia jeden z najgorętszych punktów na kulturalnej mapie Warszawy. Od momentu otwarcia, MSN przyciąga tłumy zwiedzających, spragnionych kontaktu ze sztuką współczesną.

Blisko 600 tysięcy gości odwiedziło muzeum od października 2024 roku.

Ponad 180 tysięcy osób zobaczyło wystawę prac z kolekcji MSN od wernisażu 21 lutego.

Jak podkreśla Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy:

„Muzeum Sztuki Nowoczesnej od chwili otwarcia bije rekordy popularności. Przyciąga wspaniałą architekturą i programem. To jasny dowód, że w Warszawie musiało znaleźć się miejsce z przestrzenią dla artystów współczesnych i działań performatywnych, które dotykają życia społecznego. Dla miasta to z kolei bardzo ważna instytucja, bo sam budynek MSN przyciąga turystów i dopełnia architektonicznie zmieniające się centrum Warszawy”.

Byliśmy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dzieje się! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ostatnia Szansa na „Wystawę Niestałą”

To ostatni dzwonek dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji zobaczyć wystawy „Wystawa niestała. 4 x kolekcja”. Do końca sierpnia można jeszcze podziwiać ją w pełnej krasie. Od 2 września ekspozycja zostanie zmieniona i będzie dostępna tylko w galeriach na pierwszym piętrze.

Co jeszcze oferuje MSN?

Muzeum Sztuki Nowoczesnej to nie tylko wystawy. To także bogaty program edukacyjny, skierowany do osób w każdym wieku.

W ofercie Muzeum Sztuki Nowoczesnej znajdują się m.in.:

zajęcia edukacyjne skierowane do dzieci i dorosłych,

wakacyjna akcja „Lato w mieście”,

spotkania przygotowane specjalnie dla szkół,

weekendowe wydarzenia dedykowane rodzinom.

Miłośnicy kina koniecznie powinni odwiedzić Kinomuzeum, które latem wychodzi w plener. W repertuarze znajdziemy filmy niezależne, dokumentalne, o sztuce, a także dawne arcydzieła i rzadko pokazywane musicale. W budynku muzeum działa również czytelnia i restauracja.

"Uczyliśmy się możliwości nowego muzeum

Joanna Mytkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, podkreśla, że otwarcie nowej siedziby wywołało ogromne emocje:

„Niedługo minie rok od momentu otwarcia Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Był to niezwykle intensywny czas, w którym razem uczyliśmy się możliwości nowego muzeum”.

I dodaje:

„Pojawieniu się na placu Centralnym przy ulicy Marszałkowskiej nowego budynku towarzyszyły ogromne emocje. I choć w Warszawie powstaje wiele nowych muzeów, budowanych często w bardzo podobnym języku architektury, to MSN pozostaje w centrum narodowej debaty. Jak bardzo chcemy być nowocześni? Za co nowoczesności nie znosimy? Na ile możemy być tolerancyjni i otwarci? Gdzie są granice naszej wspólnoty? Dzięki sztuce, która odzwierciedla puls współczesności, w spokojny i pogłębiony sposób, można się z tymi pytaniami zmierzyć”.

Nowy sezon w MSN

Zmiana prezentacji kolekcji to dopiero początek nowego sezonu w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jesienią rusza nowy program wystaw, a także wydarzenia performatywne i edukacyjne.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej – krótka historia

Muzeum Sztuki Nowoczesnej powstało w 2005 roku. W październiku 2024 roku przeniosło się do nowej siedziby przy ul. Marszałkowskiej 103 w centrum Warszawy. Instytucja prezentuje dorobek i przemiany sztuki polskiej XX i XXI wieku w kontekście międzynarodowym. Sukcesywnie tworzy swoją kolekcję, przedstawia najnowsze zjawiska z dziedziny sztuk wizualnych, filmu, teatru i muzyki, a także prowadzi działalność edukacyjno-badawczą. Od 1 stycznia Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest współprowadzone przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.