Muzeum Sztuki Nowoczesnej idzie na rekord. Ponad pół miliona osób zwiedziło kontrowersyjną siedzibę

Muzeum Sztuki Nowoczesnej odwiedziło pół miliona osób
Nowa siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej to bez wątpienia jeden z najgorętszych punktów na kulturalnej mapie Warszawy. Od momentu otwarcia, MSN przyciąga tłumy zwiedzających, spragnionych kontaktu ze sztuką współczesną.
- Blisko 600 tysięcy gości odwiedziło muzeum od października 2024 roku.
- Ponad 180 tysięcy osób zobaczyło wystawę prac z kolekcji MSN od wernisażu 21 lutego.
Jak podkreśla Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy:
„Muzeum Sztuki Nowoczesnej od chwili otwarcia bije rekordy popularności. Przyciąga wspaniałą architekturą i programem. To jasny dowód, że w Warszawie musiało znaleźć się miejsce z przestrzenią dla artystów współczesnych i działań performatywnych, które dotykają życia społecznego. Dla miasta to z kolei bardzo ważna instytucja, bo sam budynek MSN przyciąga turystów i dopełnia architektonicznie zmieniające się centrum Warszawy”.
Ostatnia Szansa na „Wystawę Niestałą”
To ostatni dzwonek dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji zobaczyć wystawy „Wystawa niestała. 4 x kolekcja”. Do końca sierpnia można jeszcze podziwiać ją w pełnej krasie. Od 2 września ekspozycja zostanie zmieniona i będzie dostępna tylko w galeriach na pierwszym piętrze.
Co jeszcze oferuje MSN?
Muzeum Sztuki Nowoczesnej to nie tylko wystawy. To także bogaty program edukacyjny, skierowany do osób w każdym wieku.
W ofercie Muzeum Sztuki Nowoczesnej znajdują się m.in.:
- zajęcia edukacyjne skierowane do dzieci i dorosłych,
- wakacyjna akcja „Lato w mieście”,
- spotkania przygotowane specjalnie dla szkół,
- weekendowe wydarzenia dedykowane rodzinom.
Miłośnicy kina koniecznie powinni odwiedzić Kinomuzeum, które latem wychodzi w plener. W repertuarze znajdziemy filmy niezależne, dokumentalne, o sztuce, a także dawne arcydzieła i rzadko pokazywane musicale. W budynku muzeum działa również czytelnia i restauracja.
"Uczyliśmy się możliwości nowego muzeum
Joanna Mytkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, podkreśla, że otwarcie nowej siedziby wywołało ogromne emocje:
„Niedługo minie rok od momentu otwarcia Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Był to niezwykle intensywny czas, w którym razem uczyliśmy się możliwości nowego muzeum”.
I dodaje:
„Pojawieniu się na placu Centralnym przy ulicy Marszałkowskiej nowego budynku towarzyszyły ogromne emocje. I choć w Warszawie powstaje wiele nowych muzeów, budowanych często w bardzo podobnym języku architektury, to MSN pozostaje w centrum narodowej debaty. Jak bardzo chcemy być nowocześni? Za co nowoczesności nie znosimy? Na ile możemy być tolerancyjni i otwarci? Gdzie są granice naszej wspólnoty? Dzięki sztuce, która odzwierciedla puls współczesności, w spokojny i pogłębiony sposób, można się z tymi pytaniami zmierzyć”.
Nowy sezon w MSN
Zmiana prezentacji kolekcji to dopiero początek nowego sezonu w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jesienią rusza nowy program wystaw, a także wydarzenia performatywne i edukacyjne.
Muzeum Sztuki Nowoczesnej – krótka historia
Muzeum Sztuki Nowoczesnej powstało w 2005 roku. W październiku 2024 roku przeniosło się do nowej siedziby przy ul. Marszałkowskiej 103 w centrum Warszawy. Instytucja prezentuje dorobek i przemiany sztuki polskiej XX i XXI wieku w kontekście międzynarodowym. Sukcesywnie tworzy swoją kolekcję, przedstawia najnowsze zjawiska z dziedziny sztuk wizualnych, filmu, teatru i muzyki, a także prowadzi działalność edukacyjno-badawczą. Od 1 stycznia Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest współprowadzone przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.