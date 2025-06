Bezpłatne zwiedzanie Muzeum Sztuki Nowoczesnej raz w tygodniu? Możliwe, ale...

Radna Lewicy Marta Szczepańska złożyła interpelację wzywającą do wprowadzenia dnia, w którym hętni będą mogli za darmo wejść do Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Przekonuje, że to pozwoli osobom mniej zamożnym na odwiedzenie MSN. Dodaje, że instytucja ma stabilną sytuację finansową. Ratusz mówi, że to możliwe do wykonania, ale dopiero po wprowadzeniu wystawy stałej.