Rzuciła czapkę na podłogę w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Zwiedzający myśleli, że to dzieło sztuki

Sztuka nowoczesna ma różne oblicza, często bardzo nieprzewidywalne. Jedna z tiktokerek postanowiła to wykorzystać i spłatać wszystkim figla. – Jesteśmy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej i robimy pranka (ang. żart - red.) z tą czapką w roli głównej - powiedziała autorka nagrania z TikToka, @weronisiazz. W jednej z sal muzealnych rzuciła na ziemię swoją futerkową czapkę. Jej koleżanka zaczęła nagrywać to, co działo się później.

Zwiedzający zachwyceni czapką. „To niesamowite!”

Efekt był zaskakujący. Wchodzący do sali myśleli, że pozostawiony przedmiot jest elementem wystawy. Podchodzili, oglądali i robili zdjęcia. Po jakimś czasie tiktokerka podeszła i na oczach wszystkich podniosła, a potem założyła czapkę na głowę. Wtedy do grupy gapiów dotarło, że dali się nabrać. – Ludzie z zaciekawieniem skradali się do czapki, robili zdjęcia. Usłyszałyśmy komentarze: „To niesamowite, nowoczesne!”, ale był też takie: „Ta sztuka nowoczesna, to jednak przesada” – powiedziały „Super Expressowi” Julia Klimczyk i Weronika Zielińska.