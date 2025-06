Rusza budowa TR Warszawa. Czarny gmach teatru stanie obok Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Rusza budowa TR Warszawa

Po latach oczekiwań i przygotowań, Warszawa doczeka się nowej, imponującej przestrzeni kulturalnej. Podpisano umowę na realizację pierwszego etapu budowy TR Warszawa, który powstanie obok Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Inwestycja, finansowana z budżetu miasta, ma szansę stać się jednym z najnowocześniejszych obiektów teatralnych w Europie.

Wiceprezydentka Warszawy, Aldona Machnowska-Góra, podczas uroczystego podpisania umowy, nie kryła swojego entuzjazmu:

"Cieszę się, że po wielu latach klątwa placu Defilad została skutecznie i trwale złamana. Dziś w samym centrum miasta mamy wspaniały budynek MSN, wspaniały plac Centralny, teraz czas na równie wspaniały TR Warszawa."

Podkreśliła również, że nowa siedziba teatru może wywołać dyskusje na temat architektury i przestrzeni publicznej:

"TR też będzie wzbudzał kontrowersje, ale to chyba dobrze. Może będzie to przyczynek do edukacji o estetyce i edukacji związanej z przestrzenią publiczną."

Tak wygląda Muzeum Sztuki Nowoczesnej od środka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

WARBUD wkracza do akcji

Przetarg na realizację pierwszego etapu inwestycji wygrała firma WARBUD. Ten etap obejmuje wykonanie części podziemnej budynku oraz doków rozładunkowych. Prezes Nicolas Dépret, zapewnił o pełnym zaangażowaniu firmy w ten ambitny projekt:

"To znakomity projekt, wyrafinowany inżyniersko i architektonicznie, zaawansowany technologicznie, wymagający ogromnej precyzji już przy wykonaniu samych fundamentów. Poprzeczkę realizacyjną zawieszono tu równie wysoko, jak w przypadku Muzeum Sztuki Nowoczesnej. W imieniu zespołu spółki dziękuję za powierzenie nam realizacji pierwszego etapu inwestycji i za zaufanie, jakim obdarza nas dziś inwestor. WARBUD lubi wyzwania, lubi nietuzinkowe projekty, którym oddaje pełnię swoich kompetencji i doświadczenia, ale też zaangażowanie i serce."

Architektoniczna wizja przyszłości

Budynek TR Warszawa został zaprojektowany przez nowojorską pracownię Thomas Phifer and Partners, we współpracy z APA Wojciechowski Architekci i Buro Happold. Główny architekt Thomas Phifer wyraził nadzieję, że nowa siedziba teatru stanie się ważnym punktem na kulturalnej mapie Warszawy:

"Cieszymy się niezmiernie z rozpoczęcia nowego etapu budowy miejsca, które stanie się najważniejszym i najbardziej innowacyjnym teatrem współczesnym w Warszawie. Wraz z Muzeum Sztuki Nowoczesnej nowa siedziba TR Warszawa dopełni naszą wizję stworzenia przestrzeni, która będzie katalizatorem zaangażowania publiczności w sztukę i w kulturalny renesans, jaki dziś dokonuje się w Warszawie."

Zgodnie z projektem, czarny gmach teatru ma kontrastować z białą bryłą MSN, tworząc spójną całość architektoniczną.

Dyrektorka TR Warszawa, Ania Rochowska, podkreśla, że nowy budynek będzie nowoczesnym miejscem dla produkcji i prezentacji sztuk performatywnych. W nowym teatrze znajdą się dwie sceny:

Duża scena (BIG BOX) – umożliwi realizację najbardziej zaawansowanych technologicznie i koncepcyjnie projektów artystycznych.

Mniejsza scena (BLACK BOX) – nawiązywać będzie wielkością do obecnej siedziby teatru.

TR Warszawa, wraz z Muzeum Sztuki Nowoczesnej i placem Centralnym, ma stać się integralną częścią Nowego Centrum Warszawy – przestrzeni tętniącej życiem i kultury. Czy tak się stanie? Czas pokaże! Jedno jest pewne – budowa TR Warszawa to ważny krok w rozwoju kulturalnym stolicy.