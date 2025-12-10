Tu nikt nie boi się listonosza. Mieszkańcy tych miast nie mają problemów z długami

Zadłużenie Polaków sięga już 42,8 mld zł, a prawie 2 mln osób figuruje w Krajowym Rejestrze Długów. Na kwoty te składają się niespłacone kredyty i pożyczki, rachunki za media, telekomunikację oraz czynsze. Aby porównać regiony, dług przeliczono na 1000 mieszkańców oraz sprawdzono udział lokalnej społeczności w Krajowym Rejestrze Długów i średnią wartość zobowiązań. Tak powstał najnowszy ranking miast na prawach powiatu.

W Polsce jest 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu, a populacja kraju wynosi 37,4 mln osób. Zestawienie pokazuje duże różnice między regionami – od przemysłowych i usługowych obszarów zachodniej Polski po rolniczo-społeczne struktury na wschodzie. Wyraźnie wyróżnia się południowy wschód, gdzie zadłużenie pozostaje najniższe.

W pierwszej dziesiątce znalazły się miasta, w których suma zaległości na 1000 mieszkańców nie przekracza miliona złotych. Udział dłużników we wszystkich tych ośrodkach wynosi ok. 3–4 proc., co odróżnia je od najbardziej zadłużonych powiatów zachodniej i północnej Polski. - Niskie koszty życia, bardziej oszczędny styl gospodarowania pieniędzmi i mniejsza skłonność do korzystania z kredytów sprawiają, że wskaźniki zadłużenia południowo-wschodnich powiatach pozytywnie wyróżniają się na tle innych regionów. W windykacji widzimy na co dzień, że zadłużenie nie jest wszędzie takie samo, a proces odzyskiwania pieniędzy wygląda różnie w poszczególnych regionach kraju – tłumaczy Jakub Kostecki, prezes Zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso.

Analiza potwierdza, że zadłużenie Polaków silnie zależy od lokalnych warunków. Południowy wschód wyróżnia się stabilnością i lepszą spłacalnością, natomiast zachód i północ – większym udziałem dłużników oraz wyższymi kwotami zaległości.

