Cztery osoby ranne w wypadku na DK77. Policja wyjaśnia przyczyny karambolu

Do wypadku doszło w niedzielę rano na odcinku drogi krajowej nr 77 łączącej Nisko z Leżajskiem. Jak informuje RMF FM, w wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych ranne zostały cztery osoby. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym policję, straż pożarną i pogotowie ratunkowe.

Policja prowadzi dochodzenie w celu ustalenia dokładnych przyczyn i okoliczności tego zdarzenia. Na razie nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną wypadku.

W związku z wypadkiem droga krajowa nr 77 w miejscowości Sarzyna była całkowicie zablokowana. Służby wprowadziły objazdy dla kierowców, prowadzące przez stację paliw.

Nieadwno wróciliśmy też do sprawy tragicznego w skutkach wypadku w Dulczy Wielkiej na Podkarpaciu. Zginęła tam 4-letnia dziewczynka. Śledczy ustalili, że była przewożona na miejscu pasażera bez fotelika i zapiętych pasów. Prokuratura potrzebuje jeszcze opinii biegłego. Prokuratura przesłuchała już wszystkich świadków wypadku. Zgromadzono też materiał dowodowy. Na razie jednak nikt nie usłyszał zarzutów. Śledczy chcą poczekać na opinię biegłego, która ma odtworzyć przebieg zdarzenia. - Kierowca samochodu dostawczego był przesłuchany w charakterze świadka. Co do przyczyn i ewentualnego zawinienia jego, czy drugiej kierującej, będzie się musiał wypowiedzieć biegły do spraw wypadków drogowych - podkreślił Konrad Włoszczyna z Prokuratury Rejonowej w Mielcu, z którym rozmawiał dziennikarz Radia ESKA - informowaliśmy pod koniec listopada.