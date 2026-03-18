Zamiast Zakopanego wybiorą to miejsce. Polacy na Wielkanoc ruszą właśnie tutaj

Polacy coraz częściej wybierają Bieszczady na świąteczny wypoczynek.

Region kusi spokojem, dziką przyrodą i bogatą ofertą wielkanocnych atrakcji, od wycieczek po tworzenie pisanek.

Szukasz alternatywy dla zatłoczonych kurortów? Odkryj, dlaczego Bieszczady to idealne miejsce na niezapomniane święta!

Bieszczady w ostatnich latach zyskały spore grono osób, które wybierają to właśnie miejsce ze względu na mniejsze obłożenie turystów. Piękno przyrody, niezwykłe szlaki, cisza i spokój - to miejsce, która odpowiada na potrzeby znalezienia w życiu balansu i wypoczynku od zgiełku.

Wielkanoc w Bieszczadach

Hotele oraz właściciele domków w Bieszczadach kuszą ofertami na Wielkanoc. Oferują pobyty z takimi atrakcjami jak wycieczki piesze oraz wyprawy konne, wyprawy po kaczeńce, ogniska, koncerty, tworzenie pisanek, pobyty w SPA, animacje dla dzieci i wiele, wiele innych! Oferta jest szeroka i skierowana niemal do każdego.

Bieszczady na wyjazd

Powiedzenie "A gdyby tak rzucić wszystko i pojechać w Bieszczady" nie wzięło się znikąd! Dzika przyroda i piękne krajobrazy to coś, co przyciąga jak magnes. Ci, którzy już tu kiedyś byli, wracają, by przeżyć chwile wytchnienia w otoczeniu natury. Ci bardziej aktywni wybierają szlaki górskie - wyjścia na Połoninę Caryńską czy Wetlińską, Małą i Wielką Rawkę, Bukowe Berdo czy w końcu Tarnicę. Wspaniałą atrakcją jest jezioro Solińskie wraz z zaporą oraz kolejką gondolową! Przyjeżdżając z dziećmi warto zajrzeć do zagrody pokazowej w Mucznem, gdzie zobaczyć można żubry.

Opcji na spędzenie czasu jest wiele - a wybór można dopasować do swoich preferencji. Jadąc w Bieszczady można zrobić kilka przystanków, by zwiedzić to, co Podkarpacie oferuje po drodze - przykładem może być Zamek Sobień, a właściwie jego ruiny, które znajdują się we wsi Manasterzec. Ruiny zamku znajdują się na niewielkim wzniesieniu, ale bardzo łatwym do pokonania, nawet dla dzieci. Wystarczy około 5-10 minut, by być na szczycie. Pod zamkiem znajduje się spory, darmowy parking. Z ruin zamku rozpościera się niezwykły widok na rzekę San. Niezapomniane wspomnienia i piękne zdjęcia gwarantowane.