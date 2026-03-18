Zamiast Zakopanego wybiorą to miejsce. Polacy na Wielkanoc ruszą właśnie tutaj

Agnieszka Przystaś
2026-03-18 13:50

Tłumy w Zakopanem w czasie świąt, ferii czy wakacji to standard. Mnóstwo rodzin decyduje się właśnie na ten kierunek Polski, by odpocząć. Jednak dla tych, którym nieco zaczęły przeszkadzać tłumy, wybierają inne miejsce na spędzenie wolnego czasu. Większość z was pewnie już domyśla się, że chodzi o Bieszczady.

  • Polacy coraz częściej wybierają Bieszczady na świąteczny wypoczynek.
  • Region kusi spokojem, dziką przyrodą i bogatą ofertą wielkanocnych atrakcji, od wycieczek po tworzenie pisanek.
  • Szukasz alternatywy dla zatłoczonych kurortów? Odkryj, dlaczego Bieszczady to idealne miejsce na niezapomniane święta!

Bieszczady w ostatnich latach zyskały spore grono osób, które wybierają to właśnie miejsce ze względu na mniejsze obłożenie turystów. Piękno przyrody, niezwykłe szlaki, cisza i spokój - to miejsce, która odpowiada na potrzeby znalezienia w życiu balansu i wypoczynku od zgiełku.

Wielkanoc w Bieszczadach

Hotele oraz właściciele domków w Bieszczadach kuszą ofertami na Wielkanoc. Oferują pobyty z takimi atrakcjami jak wycieczki piesze oraz wyprawy konne, wyprawy po kaczeńce, ogniska, koncerty, tworzenie pisanek, pobyty w SPA, animacje dla dzieci i wiele, wiele innych! Oferta jest szeroka i skierowana niemal do każdego.

Powiedzenie "A gdyby tak rzucić wszystko i pojechać w Bieszczady" nie wzięło się znikąd! Dzika przyroda i piękne krajobrazy to coś, co przyciąga jak magnes. Ci, którzy już tu kiedyś byli, wracają, by przeżyć chwile wytchnienia w otoczeniu natury. Ci bardziej aktywni wybierają szlaki górskie - wyjścia na Połoninę Caryńską czy Wetlińską, Małą i Wielką Rawkę, Bukowe Berdo czy w końcu Tarnicę. Wspaniałą atrakcją jest jezioro Solińskie wraz z zaporą oraz kolejką gondolową! Przyjeżdżając z dziećmi warto zajrzeć do zagrody pokazowej w Mucznem, gdzie zobaczyć można żubry.

Opcji na spędzenie czasu jest wiele - a wybór można dopasować do swoich preferencji. Jadąc w Bieszczady można zrobić kilka przystanków, by zwiedzić to, co Podkarpacie oferuje po drodze - przykładem może być Zamek Sobień, a właściwie jego ruiny, które znajdują się we wsi Manasterzec. Ruiny zamku znajdują się na niewielkim wzniesieniu, ale bardzo łatwym do pokonania, nawet dla dzieci. Wystarczy około 5-10 minut, by być na szczycie. Pod zamkiem znajduje się spory, darmowy parking. Z ruin zamku rozpościera się niezwykły widok na rzekę San. Niezapomniane wspomnienia i piękne zdjęcia gwarantowane.

