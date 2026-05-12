Kierowca Porsche wjechał w budynek w centrum Rzeszowa! 53-latek był pijany

W centrum Rzeszowa doszło do groźnego zdarzenia, Porsche z impetem wjechało w ścianę budynku.

Za kierownicą siedział 53-latek, który miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu i posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.

Do zdarzenia doszło we wtorek (12 maja) na ul. Dąbrowskiego. Pijany kierowca Porsche uderzył w ścianę budynku! Dyżurny miejski otrzymał informację o zdarzeniu drogowym przed godz. 14.00

Kierujący Porsche najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ścianę budynku. Mężczyzna miał w swoim organizmie ponad 3 promile alkoholu. Dodatkowo posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Na szczęście w tym zdarzeniu nikomu nic się nie stało - informuje podkomisarz Magdalena Żuk z KMP w Rzeszowie.

Jak przekazuje podkomisarz Żuk, funkcjonariusze ekipy wypadkowej ruchu drogowego komendy miejskiej, którzy pojechali na wezwanie wstępnie ustalili okoliczności zdarzenia. Z ich ustaleń wynika, że 53-letni kierujący Porsche, jadąc w kierunku al. Powstańców Warszawy najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ścianę budynku.

Policjanci sprawdzili stan trzeźwości 53-latka i okazało się, że był kompletnie pijany. Miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie! To jednak nie wszystko, ponieważ mężczyzna, posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.