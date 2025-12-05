Bracia zginęli w katastrofie śmigłowca. "Przypomniała mi się Pieta". Te słowa o mamie Krzysztofa i Mariusza wyciskają łzy

Mariusz (44 l.) i Krzysztof (41 l.) Superson zginęli w katastrofie śmigłowca pod Rzeszowem. W piątek, 5 grudnia rodzina, bliscy, sąsiedzi towarzyszyli im w ostatniej drodze. W Bazylice Kolegiackiej pw. Ducha Świętego w Przeworsku zgromadziło się mnóstwo osób, by pożegnać znanych całej lokalnej społeczności przedsiębiorców.

Ksiądz podczas kazania przywołał przypowieść o Hiobie, którego choroba zaatakowała całe ciało, a on nie zwątpił w dobroć i miłość Bożą, co zostało nagrodzone.

W naszym życiu są i takie sytuacje, jak w życiu Hioba, że raz za drugim zdarzają się nam nieoczekiwane nieszczęścia, wobec których tak jak mówi Hiob: "Jestem mały". Nie jesteśmy w stanie tego rozstrzygnąć i pojąć - mówił.

Pożegnanie braci Superson. Ksiądz wspomniał o ich mamie

We wzruszających słowach duchowny nawiązał do mamy braci, która mierzy się z ogromnym bólem i stratą - w jednym momencie odeszli jej ukochani synowie.

Odejście braci Supersonów Krzysztofa i Mariusza jest bolesnym doświadczeniem dla najbliższych. Akurat rozmawiałem z mamą, gdy omawialiśmy pogrzeb, dopełnialiśmy formalności, przypomniała mi się Pieta, gdy Matka Najświętsza trzyma na kolanach zmarłego Chrystusa. Ona na obydwu kolanach musiałaby trzymać swoich zmarłych synów. To podwójna Pieta, podwójny ból. To strata bardzo mocna, trudna - mówił duchowny.

Ksiądz zaznaczył jednak, że odejście Mariusza i Krzysztofa to strata dla całej społeczności Przeworska i okolic. Wspomniał o ich firmie, której zbudowanie było niemal jak realizacja amerykańskiego snu.

To strata nie tylko dla najbliższych, ale także dla naszego przeworskiego środowiska. Ich praca jest jak w amerykańskich filmach, zaczęli swoją pasję, swoją pracę od garażu, chociaż był bardzo mały. Każdy sukces cieszył ich i doszli do rozwoju swojej firmy w taki sposób, że zdobywali nagrody, że nie tylko oni mogli żyć z realizacji swojego dzieła, realizacji swoich pomysłów, dzięki bardzo wytężonej pracy, ale mogły żyć także i rodziny pracowników, którzy tam byli zatrudnieni.

Duchowny wyraził nadzieję, że dzieło braci będzie kontynuowane.

Ich postawa oparta na pomysłowości, przedsiębiorczości i determinacji jest bardzo mocno wpisana w naszą rzeczywistość przeworską. Jako miasto, miejscowość, środowisko przeszliśmy nalot tzw. czarnych łabędzi. Upadały zakłady pracy, ludzie żyli w niepewności co dalej, część wyjechała za granicę do pracy, aby utrzymać rodziny, ale także przeworszczanie mają to do siebie, że są ludźmi przedsiębiorczymi. Powstawało bardzo wiele małych firm, które zaczęły przynosić profity, zatrudniać innych. To chyba ta przedsiębiorczość, która jest wpisana w historię, tradycję naszego miasta, które słynęło zawsze z rzemiosła, z pracy, a zaangażowania, z tego trudu, który uświęca się przez pracę, a jednocześnie daje zarobić, daje na chleb innym. Ta strata jest tym bardzie bolesna ale myślę, że to ich dzieło będzie kontynuowane.

Katastrofa śmigłowca pod Rzeszowem. Śmierć znanych biznesmenów

Do dramatu doszło w sobotę (29 listopada 2025) w okolicach Cierpisza pod Rzeszowem. Rozbił się helikopter Robinson R44, którym podróżowali właściciele firmy SupFol z Przeworska - Mariusz i Krzysztof Superson.

Śmigłowiec, którym podróżowali biznesmeni leciał z Krosna, z międzylądowaniem w miejscowości Zagorzyce, a następnie kontynuował lot w kierunku Przeworska. Jednak na wysokości miejscowości Malawa doszło do zmiany kursu. Do Przeworska już nie doleciał, rozbił się pod Rzeszowem. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku. Katarzyna Drupka, zastępca Prokuratora Okręgowego wskazała na bardzo trudne warunki atmosferyczne, które panowały tego feralnego dnia: "gęsta mgła ograniczała widzialności do kilkunastu metrów". Przyczyny wypadku bada specjalna komisja.