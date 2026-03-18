Prawdziwy cud Polski. To miejsce to perełka, a nie każdy o nim wie. Znajduje się na Podkarpaciu

Odkryj Dzikowiec na Podkarpaciu, gdzie ukryty jest dworek Błotnickich, perełka architektury i przyrody.

Ten klasycystyczny dwór z XIX wieku, otoczony parkiem krajobrazowym, skrywa bogatą historię.

Odrestaurowany obiekt pełni dziś funkcję centrum kulturalnego, łącząc przeszłość z nowoczesnością.

O tym, że Podkarpacie jest piękne nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Wspaniałe pola, lasy, łąki, góry i pagórki, a do tego architektura sakralna - cerkwie, stare kościoły, a także zamki, dwory i dworki.

Być może nie każdy z was słyszał o dworku Błotnickich w Dzikowcu - my sami trafiliśmy tam przypadkiem przy okazji weekendowej wycieczki. Jakież to szczęście, że tak się stało! W samym sercu parku krajobrazowego położony jest klasycystyczny dwór, który od razu przykuł naszą uwagę.

Dwór w Dzikowcu

Sam dworek postał około 1833 roku, a wybudowali go Józef Błotnicki oraz Jan Piotrowski. Jak wymienia Barbara Potera w zabytek.pl, zespół parkowo-dworski składał się z: dworu, oficyny, spichlerza, wozowni, browaru, kapliczki oraz parku. Majątek w rękach Błotnickich został aż do II wojny światowej, kiedy to został skonfiskowany przez Niemców. W latach 70. zorganizowano w nim Dom Dziecka, a później przedszkole.

W ostatnich latach dworek przeszedł renowację, powstało tutaj centrum kulturalne. Nowoczesność łączy się z tym, co stare. Miejsce żyje i jest świadkiem wydarzeń artystycznych.

Park krajobrazowy w Dzikowcu

Dworek położony jest w uroczym parku, w którym znajduje się również staw z wmurowanym tarasem widokowym. To miejsce, w którym można odpocząć, odetchnąć od zgiełku dnia codziennego i zanurzyć się w pięknie przyrody i historii. Idealne miejsce do spacerów i zdjęć!