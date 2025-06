Na tym zamku narodził się słynny "Diabeł", ale też znany biskup. Nie każdy wie o tej perełce

Dubiecko to miasto na Podkarpaciu w powiecie przemyskim, położone nad Sanem, na Pogórzu Dynowskim. Nazwa pochodzi od słowa dąb (ruskie słowo "dub"), a właśnie na dziedzińcu dubieckiego zamku podziwiać można piękny i potężny 300-letni dąb "Dewajtis", który według wierzeń ma przynosić szczęście!

Piękny ogród i widok na San

Otoczenie zamku wprawia w zachwyt - piękny ogród, w którym znaleźć można wytchnienie i spokój. Urocze alejki, wspaniałe stare drzewa, staw, kwiaty i ławeczki. To wspaniałe miejsce do odwiedzenia głównie latem, gdzie w cieniu starych drzew można odpocząć od zgiełku miasta. Z tarasu znajdującego się przy zamku podziwiać można również dolinę Sanu.

Miejsce narodzin słynnego diabła i znanego biskupa

To tutaj około 1551 roku na świat przyszedł Stanisław Stadnicki, znany jako "Diabeł Łańcucki". W historii zapamiętany został jako jeden z największych w historii awanturników. Opisano go jako osobę nieobliczalną, która budziła grozę. Kiedy Stadnicki poczuł, ze został niedostatecznie wynagrodzony po wyprawie moskiewskiej, miało to dać początek jego wybrykom. Wspierał w walce o tron Polski austriackiego księcia Maksymiliana Habsburga. Jak podaje Wikipedia, jako antybohater zapisał się również podczas walki po stronie austriackiej w oblężeniu zamku Olsztyn koło Częstochowy. Około 1578 roku przejął Łańcut, gdzie miał ściągnąć do siebie różnego rodzaju zbójów.

Z kolei Ignacy Krasicki urodził się w Dubiecku w 1735 roku. Biskup warmiński i arcybiskup gnieźnieński, a także poeta, słynny przedstawiciel polskiego Oświecenia i prekursor polskiej powieści nowożytnej. Przed dubieckim zamkiem stoi popiersie Krasickiego, które w 200. rocznicę narodzin biskupa ufundowała rodzina.

Historia zamku w Dubiecku

Historia zamku sięga XVI wieku. Miejsce wybrać miał Piotr Kmita, marszałek wielki koronny. Jak czytamy na stronie Gminy Dubiecko, następnie włości przeszły w posiadanie Stadnickich, a Stanisław Mateusz Stadnicki wybudował murowany zamek składający się z dwóch skrzydeł mieszkalnych. W roku 1588 Dubiecko wraz z zamkiem kupił Stanisław Krasicki. W tym samym czasie rozpoczął on budowę zamku w Krasiczynie oraz przebudowę zamku w Dubiecku.

Z czasem zamek podupadał, a w 1750 r. przyszedł pożar. Duże zmiany zaszły w latach 1771–1780. Róży Krasickiej zawdzięczamy niezwykły ogród oraz taras nad doliną Sanu. Ostatnimi właścicielami Dubiecka była rodzina Konarskich - urzędowali od 1883 r. do 1958 r.,

Obecnie zamek jest w prywatnych rękach - znajduje się w nim hotel oraz restauracja.