Wow, co za widok! Nie wszyscy wiedzą o tej pięknie położonej wieży. To nowa atrakcja Podkarpacia

Nie wszyscy znają to malownicze i urokliwe miejsce, do którego jedzie się wąską leśną dróżką. Wieża widokowa w Korczynie to obowiązkowy punkt wakacji na Podkarpaciu! Już samo dojście do tego miejsca to wędrówka przez tereny zapierające dech w piersiach. Gdy będziemy już na miejscu, możemy rozkoszować się 360-stopniową panoramą na Karpaty Zachodnie.