Mieszkańcy tych miast uginają się pod ciężarem długów. Jak żyć? Niechlubny ranking

Najnowsze dane Krajowego Rejestru Długów potwierdzają, że skala zadłużenia w polskich miastach znacznie się różni. W ujęciu indywidualnym najwyższe kwoty zaległości koncentrują się w jednym z miast na prawach powiatu, jednak to południowy, silnie zurbanizowany region kraju jest niekwestionowanym liderem pod względem ogólnej koncentracji długu.

Rosnące zobowiązania Polaków

Według zestawienia nieuregulowane płatności Polaków sięgają obecnie 42,8 mld zł i dotyczą blisko 2 mln osób. To m.in. kredyty, pożyczki, rachunki za media, abonamenty czy opłaty czynszowe. Aby porównać różne części kraju, kwoty przeliczono na 1000 mieszkańców, a dodatkowym kryterium stały się udział dłużników w populacji i wysokość ich średnich zaległości.

Lider zadłużenia i jego wyzwania

Pierwsze miejsce w zestawieniu zajmuje miasto, w którym na 1000 mieszkańców przypada 3,7 mln zł długu. Ponad 13 proc. lokalnej społeczności widnieje w rejestrze dłużników, a przeciętne zadłużenie przekracza 26 tys. zł. To miejsce od lat boryka się ze spadkiem liczby mieszkańców i odpływem młodych, co sprzyja narastaniu problemów finansowych.

Region o największej koncentracji długu

W pierwszej piątce dominują miasta z jednego, silnie uprzemysłowionego regionu kraju. Tamtejsze ośrodki charakteryzują się zadłużeniem na poziomie 2,5–2,7 mln zł na 1000 mieszkańców, a odsetek dłużników sięga 9–11 proc. mieszkańców. Eksperci wskazują, że to efekt długotrwałych procesów społecznych – transformacji przemysłowej, wysokich kosztów życia oraz migracji młodych, lepiej wykształconych osób. Jak podkreśla prezes Krajowego Rejestru Długów, na tych obszarach częściej spotyka się osoby starsze i nieaktywne zawodowo, co ogranicza ich zdolność do spłaty zobowiązań i zwiększa ryzyko wpadnięcia w spiralę długu.

