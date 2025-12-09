Mieszkańcy tych miast uginają się pod ciężarem długów. Jak żyć? Niechlubny ranking

Rosnące zobowiązania Polaków

Według zestawienia nieuregulowane płatności Polaków sięgają obecnie 42,8 mld zł i dotyczą blisko 2 mln osób. To m.in. kredyty, pożyczki, rachunki za media, abonamenty czy opłaty czynszowe. Aby porównać różne części kraju, kwoty przeliczono na 1000 mieszkańców, a dodatkowym kryterium stały się udział dłużników w populacji i wysokość ich średnich zaległości.

Lider zadłużenia i jego wyzwania

Pierwsze miejsce w zestawieniu zajmuje miasto, w którym na 1000 mieszkańców przypada 3,7 mln zł długu. Ponad 13 proc. lokalnej społeczności widnieje w rejestrze dłużników, a przeciętne zadłużenie przekracza 26 tys. zł. To miejsce od lat boryka się ze spadkiem liczby mieszkańców i odpływem młodych, co sprzyja narastaniu problemów finansowych.

Region o największej koncentracji długu

W pierwszej piątce dominują miasta z jednego, silnie uprzemysłowionego regionu kraju. Tamtejsze ośrodki charakteryzują się zadłużeniem na poziomie 2,5–2,7 mln zł na 1000 mieszkańców, a odsetek dłużników sięga 9–11 proc. mieszkańców. Eksperci wskazują, że to efekt długotrwałych procesów społecznych – transformacji przemysłowej, wysokich kosztów życia oraz migracji młodych, lepiej wykształconych osób. Jak podkreśla prezes Krajowego Rejestru Długów, na tych obszarach częściej spotyka się osoby starsze i nieaktywne zawodowo, co ogranicza ich zdolność do spłaty zobowiązań i zwiększa ryzyko wpadnięcia w spiralę długu.